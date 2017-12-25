Geliştiricilerden 32 Bit iOS Cihazlara Yılbaşı Hediyesi!

iOS geliştirici Tihmstar, tüm 32 bit iOS 10 cihazlarda çalışabilen h3lix jailbreak’i yayınladı. H3lix, 64 bit iOS 10 ve iOS 11 cihazlar için de jailbreak'in habercisi olabilir.

iOS 10.3.3 ile birlikte 32 bit iOS cihazlar Apple tarafından son güncellemelerini almış oldular. Fakat geliştirici Tihmstar’ın 32 bit iOS kullanıcıları için bir yılbaşı hediyesi bulunuyor. Son güncellemesini alan cihazınızın yeteneklerini arttırmak isterseniz, h3lix jailbreak’i kullanabilirsiniz.

Tihmstar, h3lix’i yalnızca iPhone 5 üzerinde test ettiğini, fakat tüm iOS 10 cihazlarda çalışması gerektiğini söyledi. H3lix, Siguza'nın v0rtex açığını 32 bit cihazlar için kullanıyor. Geliştirici açık sayesinde 64 bit cihazlara jailbreak yayınlanmadan hızlı bir şekilde çalışarak 32 bit cihazlara h3lix’i yayınladı.

H3lix’in ilk yayınlanan sürümünü indirmek isterseniz buraya tıklayarak resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Jailbreak daha önce olduğu gibi bir .ipa dosyası olarak indirilir ve Cydia Impactor kullanılarak yüklenebilir. Fakat unutmamalısınız ki h3lix henüz ilk sürümünde ve yalnızca tek bir cihaz üzerinde test edildi.

Eğer H3lix’i yüklemeyi düşünüyorsanız, yedekleme ve kurtarma seçeneklerini doğru ayarladığınızdan emin olun. Jailbreak’in her iki iPhone 5 modelinde de çalıştığı biliniyor. Ayrıca iPhone 5c ve iPad üzerinde de sorunsuz bir şekilde çalışacağı düşünülüyor. Fakat yine de siz tedbirinizi alın.

H3lix 64 bit iOS 10.x jailbreak, iOS 11 jailbreak ve tvOS 11 jailbreak’in habercisi olabilir. Eğer 32 bit bir iOS 10 cihaz kullanıyorsanız, H3lix cihazınız için güzel bir yılbaşı hediyesi olabilir. 64 bitlik bir iOS cihaz kullanıyorsanız da hediyenizin yakın olduğunu söyleyebiliriz.