Google Açık Kaynak Projeleri İçin Bir İnternet Sitesi Açtı!

Google dışardan gelen projeleri ne kadar çok sevdiğini en net şekilde gösterdiği yeni projesini hayata geçirdi.

Firma; Android, Chromium, TensorFlow ve diğer programlama tabanları dahil olmak üzere üzerinde çalıştığı birçok açık kaynak projesini sergilemek için yeni bir internet sitesini hizmete açtı.



Yeni sitede görebileceğiniz üzere Google'ın açık kaynak projelerinin kapsamlı bir listesine, kuruluşun sosyal yardım çabaları ve üyelikleri hakkında bilgilere, Mountain View şirketinin dahili açık kaynak belgelerine ulaşabileceksiniz.





Beklenmedik şekilde bu yeni site, aslında bir sergiden daha fazlasını sunuyor: Açık kaynak uygulamasını nasıl gerçekleştiriyoruz?



Google’ın siteyi hizmete sokma motivasyonlarından biri "size ilginç bir açık kaynak bulmanız konusunda yardımcı olacaktır" demesi.



Sonuç olarak, TensorFlow, Go ve Kubernetes gibi daha büyük ürünlerden Light My Piano, Neuroglancer ve Periph.io gibi daha küçük projelere kadar uzanan binlerce projeyi açık kaynak lisansı altında piyasaya sürdüğünü belirten firma, bazı projeleri tamamen desteklerken bazıları için deneysel veya yalnızca eğlence amaçlı desteklerde bulunduğunu dile getiriyor.



Açıkçası açık kaynak projeleri en fazla destekleyen şirket ünvanına sahip Google’ın bu yeni sitesi, geliştiriciler için altın bir fırsat niteliğinde. Başarıya diş bilemek ve sizin gibi yollardan geçen binlerce paydaş bulmak, yazılımcılarda onların inancını pekiştiren bir güdü yaratır.

Google Open Source internet sitesine hemen şuradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Google'ın yukarıda söylediğimiz gibi desteklediği TensorFlow adlı uygulama hakkında bilgi almak için hemen aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz: