Yakında 5G teknolojisi sayesinde önemi artacak Nesnelerin İnterneti için Google düğmeye bastı. Geliştiricilerin daha güvenli IoT uygulamaları geliştirmelerine sağlayan sistemin yeni sürümü, Google Geliştiriciler Blog’u üzerinden duyuruldu.

Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi Android için oyun ya da uygulama oluşturan geliştiricilere özel işletim sistemi Android Things ortaya çıktı. Android Things 1.0 sürümüyle Google, Nesnelerin İnterneti çağındaki gelişimi hızlandıracak yazılım teknolojilerini ne kadar önemsediğini bir kez daha vurguladı.

Uygulama geliştiricilerinin yeni oyun ya uygulamaları yayınlamadan önce denemelerine olanak tanıyan, yayınlanan uygulamalara gönderilecek güncellemelerin daha güvenli olmasına katkı sağlayan Android Things 1.0, Google’ın altyapısını kullanarak zengin geliştirici API’leri sunuyor.

Yeni sistemin temel ilkelerinden birisi, zaman içinde dağıtılacak güncellemelerin daha güvenli olmasını sağlamak. Geliştiricilerin güncellemelerini doğru zamanlarda sunmaları, uygulamaların sağlığı ve sürekliliği açısından büyük önem taşıyor. Android Things, uygulamaların istikrar düzeltmelerini ve güvenlik yamalarını bir güncelleme takvimine oturmayı sağlıyor.

Bu sistemi kullanan geliştiriciler için 3 yıl boyunca ücretsiz destek sunacak Google, ticari olmayan uygulamaların Android Things kullanma hakkını 100 cihazla sınırlandırıyor. Eğer ticari bir girişim söz konusu olursa işletmeler, Google ile özel bir dağıtım sözleşmesi imzalamak durumunda kalıyorlar.

Geçtiğimiz aylada LG’nin akıllı hoparlörleri, Google Asistan, Google Cast ve Lenovo, JBL gibi firmaların akıllı ekranları bu sistem sayesinde tasarlandı. Ürünler, önümüzdeki aylarda bazı cihazların bir parçası olarak raflardaki yerlerini alacaklar.

Eğer Android Things sisteminin detaylarını merak ediyorsanız, buradan ulaşacağınız sayfada Google’ın sunduğu şartlara ve diğer özelliklere de göz atabilirsiniz.