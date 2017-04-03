Bilgisayar oyunları gün geçtikçe hem nitelik hem de nicelik bakımından artıyorlar. Ancak geliştiriciler, oyunlardaki birçok kötü özelliği yeni oyunlara da dahil edebiliyorlar. İşte geliştiricilerin bir türlü düzeltmediği 8 can sıkıcı özellik.

Oyunlar yıllar geçtikçe gelişti ve çeşitlendi. Ancak bazı oyun geliştiricileri, oyunlarda can sıkan özellikleri görmezden gelmeye devam ediyorlar. Bunlara bir oyunda rastlamasak bile bir diğerinde muhakkak rastlıyoruz. İşte bu can sıkıcı özelliklerden 8 tanesi:

1-Otomatik Kaydetme Özelliğinin Olmaması

Günümüzde birçok oyunda olmasına rağmen bazı oyunlar hala otomatik “save” etme özelliği barındırmıyor. Kendimizi oyuna kaptırıp da aklımıza ilerlememizi kaydetmek gelmeyince, bu tarz oyunlarda her şeyi baştan sona tekrar yapmak zorunda kalabiliyoruz!

2-Gereksiz Bekleme

Oyunlarda zaten yeterince bekliyoruz. Ancak oyunun içinde de sanal bir bekleyişe girdiğimizde, işin eğlencesi kaçıyor. Eski oyunlarda bu tarz durumlara daha sık rastlanırdı. Son dönemlerde azaldığına şahitlik ediyoruz.

3-Sınırlı Sürüş Özelliği

Final Fantasy 15’i oynayanlar, ne demek istediğimi anlayacaklardır. Bazı oyunlarda araç sürüşü olan sahneler, oyun senaryosunun bir parçası olabiliyorlar. Ancak ne bu sürüş sahnelerini geçmek ne de sürüşte tam kontrole sahip olmak mümkün olmayınca, insanın gerçekten canı sıkılıyor.

4-Geçilemeyen Sahneler

Bazı oyuncular oyunları senaryosunu bilerek oynamak isterler, bazıları ise oyuna doğrudan dalmak için can atarlar. Oyunlarda geçilemeyen sahneler olduğunda, ikinci tipteki oyuncular içlerinden isyan çığlıklarını basıyorlar. Bu hala günümüzdeki bazı oyunlarda büyük problem.

5- “Serbest Dünya” Oyunlarında Mini-Harita’nın Olmaması

Serbest dünya oyunlarında genellikle keşfedilecek birçok yer mevcuttur. Bu da harita kullanımını hiç olmadığı kadar önemli kılıyor. Ancak bazı oyunlarda mini-haritalar bulunmuyor. Hal böyle olunca oyun, oyuncular için oyun arap saçına dönüyor.

6-Görünmez Duvarlar

Bir bilgisayar oyunu elbette sonsuz ve sınırsız olmayacaktır. Ancak görünmez duvarlar birçok oyuncu için bıkkınlık verici, sıkışmışlık duygusu yaratan bir oyun ögesi. Oyun geliştiriciler buna daha şık bir çözüm bulmalılar.

7-Kötü Kamera

Kamera özellikleri bir oyun için çok önemli, özellikle de aksiyon oyunları için. Aksiyon oyunlarında, kamera seçeneklerinin dar olması durumu malesef günümüzün oyunlarında hala sıkça rastladığımız bir durum.

8-Eğitimin Olmaması

Herkesin oyun oynama alışkanlığı farklıdır. Bazıları oyundaki kuralları kendileri keşfetmeyi seçerken bazıları ise oyunun “tutorial” kısmındaki eğitimi alıp oyuna başlıyorlar. Eğitim kısmı zayıf veya olmayan oyunlar, birçok oyuncuya zor anlar yaşatıyor.