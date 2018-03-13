Geliştirilen İşitme Cihazı Beyin Dalgalarını Okuyacak

İşitme sorunu bulunan kişiler için geliştirilen cihaz, beyin dalgalarını kontrol ederek seslerin daha anlaşılır olmasını sağlayacak.

İşitme cihazı kullanan kişilerin genellikle en yaygın şikayeti, konuşma sesleri geldiği halde bunlar tam olarak anlaşılır olmamasıdır. Bunun nedeni duyma ve anlamanın farklı şeyler olmasından kaynaklanıyor. Belçika'daki KU Leuven araştırmacıları tarafından Maryland Üniversitesi ile işbirliği içinde geliştirilen yeni bir cihaz bu problemi ortadan kaldırabilir.

Geliştirilen yeni cihaz işitme engeli bulunan kişilerin sesleri anlama durumlarını beyin dalgalarına bakarak ölçüyor. Eğer sesler yeteri kadar iyi anlaşılmadıysa ses frekansıyla oynayarak daha anlaşılır hale getiriyor. Bunun yanı sıra cihaz kişinin konuşmayı ne derecede dinlediğini de tespit edebiliyor.

Bilim insanları, bu cihazın sınıflarda ders işlendiği sırada öğrencinin derse katılım durumunu ölçebileceğini de söylüyorlar. Ayrıca yeni teknoloji etraftaki sesleri diğer cihazlara göre daha az gecikmeyle kullanıcılara sunuyor. Projenin geliştiricilerinden Vanthornhout,”Şu anda dikkatin konuşma anlama üzerindeki etkilerini haritalıyoruz. İlerleyen dönemde beyin dalgalarını ölçen yöntemimiz birçok farklı alanda kullanılacak hala gelecek.” dedi. Öğrenmeyi ve dinlemeyi ölçen bir teknoloji işitme sorunu bulunan kişilere çözüm olmasının yanı sıra birçok sosyal deneyde de yardımcı olarak kullanılabilir.