Koogeek A1 ortam monitörü eviniz içerisindeki toz, nem ve hava kirliliğini gerçek zamanlı olarak takip eder.

Akıllı ev aletleri geliştiren Koogeek, evinizdeki havanın sağlık durumunu gerçek zamanlı olarak gözlemleyebileceğiniz bir monitör üretti. Akıllı Çevre Monitörü (Smart Environment Monitor) olan “Koogeek A1” gereksiz gibi görünse de büyük şehirlerde artan hava kirliliği düşünüldüğünde her evde olması gereken bir ürün. Umarım evlerimizdeki doğal gaz sensörleri gibi yerli yersiz ötmüyordur.

Eğer evinizde yüksek nem oranı varsa, sağlık için zararlı bir ortamda yaşıyorsunuz demektir. Ayrıca nem oranı yüksek yerlerde ısınma maliyeti de artar. Akıllı evlerde kullanılan bu ürünle yüksek nem oranını fark ettikten sonra size bir bildirim sunar ve siz de nem gidericinizi çalıştırabilirsiniz.

Evinizde olabilecek başka bir sağlık sıkıntısı tozdur. Havada gördüğümüz tozlar soluyamayacağımız kadar büyüktür ve görünen tozların yaklaşık %3’lük bir kısmı solunabilir. Kısaca bizler zararlı olan ve ciğerlerimizde biriken tozları göremiyoruz. Koogeek A1 monitörünün toz takibi, ciğerlerinizde çok toz birikmesi sonucu oluşan pnömokonyoz hastalıklarından korunmanızı sağlayabilir.

Toz ve nem dışında Koogeek A1 monitörü; sıcaklık derecesi, gürültü seviyesi ve ışık yoğunluğu gibi faktörleri de takip eder. Ayrıca akıllı telefonunuzla monitöre bağlandıktan sonra tüm bu verileri gerçek zamanlı olarak kontrol edebilirsiniz.