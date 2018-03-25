Geliştirilen Pipet Kirli Suyu İçilebilir Hale Getiriyor

LifeStraw adı verilen pipet tarzı alet kirli sudan çıkan tüm bakteri ve parazitleri temizleyerek içilebilir hale getiriyor.

Dünya Sağlık Örgütü kayıtlarına göre, 2.1 milyar insan içilebilir temiz su kaynaklarından yoksun ve kirlilikle birlikte her geçen gün bu sayı artıyor. Bilim insanlarına göre 2025 yılında dünya nüfusunun yarısı temiz su kaynaklarından yoksun kalacak. Bu nedenle atık suların tekrar kullanılması büyük önem taşıyor.

LifeStraw adı verilen pipet tarzı alet parazitlerin yüzde 99,9’unu ve kolera, dizanteri, tifo gibi hastalıklara yol açan bakterilerin yüzde 99,9999’unu yok ederek suyu içilebilir hale getiriyor. Pipetin bir ucundan giren çamurlu su diğer ucundan oldukça parlak bir şekilde çıkıyor.

Danimarkalı girişimci Mikkel Frandsen pipetin ilk versiyonunu, dedesinin Afrika’da yaşam kalitesini yükseltmek için başlattığı çalışmaları tamamlayarak çıkarttı. Çalışmalarına 1996 yılında başlanan pipet sayesinde, yıllık 3.5 milyon olan 'Gine Kurdu' vakaları 25’e kadar düştü. Hatta bu hastalığın, çocuk felcinin ardından yeryüzünden silinecek ikinci hastalık olduğu düşünülüyor.

Günümüze kadar gerçekleşen gelişimi sonucu LifeStraw neredeyse kirli sudan çıkan tüm bakteri ve parazitleri temizliyor. Ayrıca 4000 litre kapasitesi sayesinde birkaç yıl boyunca insanların içme suyu ihtiyacını karşılayabiliyor. Haiti, Ekvador, Pakistan ve Tayland'daki felaketlerin ardından da, temiz su ihtiyacını karşılamak amacıyla benzer filtreleme sistemleri kullanıldı.