Geliştirilen Robot Hamburgercide Çalışmaya Başladı

Flippy adındaki robot, CaliBurger'ın mutfağında ızgaradaki köfteleri çevirerek çalışmaya başladı. Ancak ilk haftasında 4 günlük zorunlu güncelleme molası aldı.

Teknolojide yaşanan gelişmeler sonrasında birçok sektör robotların eline geçmeye başladı. Bu nedenle birçok kişi işini kaybetme korkusu yaşıyor. Ancak bu durumla ilgili de iyi bir haber geldi: hamburgercide çalışmaya başlayan robot, ilk haftasında 4 günlük bir mola aldı. Kısaca açıklamak gerekirse mekanik işçilerin de çalışma sırasında gerçekleşen sorunlar nedeniyle düzenli olarak bakıma gitmesi gerekiyor. Bu açıdan insanlardan çok farklı değiller.

Miso Robotics tarafından yaratılan robot, bu hafta başlarında CaliBurger'ın mutfağında ızgaradaki köfteleri çevirerek çalışmaya başlamıştı. Raporlara göre robot işini iyi yaptı, ancak Miso Robotics bazı güncellemeler için hafta sonu gelmeden robotu merkeze geri götürdü. Miso sözcüsü Stephanie Cirigliano yaptığı açıklamada, çok sayıda siparişi aynı anda yerine getirdiğinden emin olmak için bazı testler yapmaları gerektiğini ve önümüzdeki hafta görevine kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.

Geliştirilen Flippy adındaki robot yalnızca öğle vardiyalarına yardımcı olmak için 11:00 ile 2:00 arasında çalışıyor ve tek yapabildiği kendisine verilen pişirme süresine bağlı olarak köfteleri çevirmek. Hamburger hazırlamak adına geriye kalan tüm işler hala insanlar tarafından yapılıyor. Ancak bu gelişmeler robot sektörü adına gelecekle ilgili büyük umutlar veriyor. Bunun yanı sıra Miso Robotics pizza ve salata yapan özel makineler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Gelecekte tüm fast-food sektörü çalışanları robotlardan oluşabilir.