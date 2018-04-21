Bursa Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Lisesi’nde eğitim gören 3 öğrenci, uzaktan kontrol edilebilen ve görüntü alarak ateş edebilen bir savaş robotu geliştirdi. Uzaktan yönlendirilebilinecek olan robot sayesinde, savaşta askerlerimizin korunması planlanıyor.

Bursa’da eğitim gören 3 lise öğrencisi, uydudan kontrol edilebilen akıllı bir savaş robotu geliştirdi. Robot, üzerindeki kamera ile kontrol sağlayan kişiye veri sağlayarak, silahla ateş edilmesine olanak tanıyacak. Düşmanların bu sayede etkisiz hale getirilebileceğini öngören lise öğrencileri, son dönemlerde yaşanan savaş ve çatışmalar sonucu böyle bir robot geliştirdiklerinin de altını çizdiler.

Bursa Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencisi Alpay Aydemir, Ramazan Yılmaz ve Faruk Şahin’in ilgili öğretmenleri ile özverili bir şekilde çalışarak bu robotu geliştirdiği belirtiliyor. Diğer bir yandan her türlü arazide hareket edebilecek olan aracın üzerime yerleştirilen robot sayesinde, uzaktaki düşmanlara bile ateş edilebilinecek. Ön saflara kullanılması planlanan robot asker ile birlikte ordunun daha az zayiat vermesi planlanıyor.

Başarılı lise öğrencileri, geliştirdikleri robotu Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 1. Bursa Robot Yarışması’nda sergiledi. Robot tahmin edersiniz ki ziyaretçiler tarafından da büyük ilgi ile karşılandı. Konu hakkında konuşan lise öğrencileri, robotun cep telefonu ile 1 kilometrede öteden kontrol edilebilineceğini ve gerekli durumlarda şehir aşırı bölgelerde bile robotun kullanabilineceğini belirttiler