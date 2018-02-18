Japonya’daki bir üniversitede geliştirilen yapay zeka sentetik görüntüler elde etmek için kullanılıyor.

Geleceğimize yapay zeka teknolojileri yön verecek olsa da, şimdilik geliştirilen yapay zekalarda genellikle fotoğrafları tanıma üzerine yoğunlaşılıyor. Google daha önce haritalar’daki piksel hatalarını saptayarak düzelten bir yapay zeka geliştirmişti. Japonya’nın Waseda Üniversitesi’nde bir ekip bunu bir adım daha ileriye taşıdı.

Hiroshi Ishikawa liderliğindeki ekip tarafından geliştirilen yapay zeka, fotoğraflardaki büyük boşlukları doldurabiliyor. Ayrıca 2 boyutlu fotoğraflardan 3 boyutlu görüntüler de oluşturabiliyor. Yeni geliştirilen yapay zeka teknolojisi, fotoğraf düzenleme uygulamalarında kullanılabilecek hale geldi.

Geliştirme aşamasında Hiroshi Ishikawa’nın ekibi ilk başta gerçek manzara, insan yüzü ve diğer konularda 8 milyonun üzerinde görüntü hazırladı. Daha sonra sonra rastgele fotoğrafların farklı şekildeki ve boyuttaki kısımlarını silen özel bir yazılım geliştiren ekip, trilyonlarca fotoğraf elde etti. Ellerinde ki bu fotoğraflar sayesinde 3 ay içerisinde boşlukları orijinalleriyle özdeş bir şekilde doldurmayı başaran bir yapay zeka geliştirmeyi başardılar.

Yapay zeka sistemindeki öğrenme algoritması ilk önce boşlukları tespit ediyor ve dolduruyor. Daha sonra eklenen parçaların çevresi ile ne kadar tutarlı olduğunu değerlendirip, yeterlilik durumuna göre en baştaki düzenleme işlemine devam ediyor veya düzenleme işlemini tamamlıyor. Tahmin ve değerlendirme sonrası yapay zeka, öğrendiği görüntüyü 3 boyutlu olarak inşa etme kabiliyeti de kazanıyor. Peki, siz fotoğraf düzenlemesi uygulamalarında kullanılması beklenen yapay zeka için ne düşünüyorsunuz?