Geliştirilmiş Kameralarıyla Moto G5S ve G5S Plus Tanıtıldı

Lenovo'nun orta seviye modelleri Moto G5S ve G5S Plus resmi olarak tanıtıldı.

Lenovo'nun sahipliğindeki Moto modellerine bir yenisi daha eklendi. Şubat ayında tanıtılan G5 ve G5 Plus modellerine ufak geliştirmeler dahil eden telefonlar, adlarının sonuna bir "S" alarak modelini belli etti.

Şubat ayında tanıtılan metal gövdeli ve parmak izi okuyuculu orta seviye Moto modelleri, altı ay sonra yeni bir modelle güncellendi. Her iki model de öncülüne göre gelişmiş kameralar getiriyor. İki modeli iki madde halinde inceleyerek yazımıza devam edelim.

Moto G5S

5,2 inçlik Full HD bir ekrana sahip olan model ön tarafta yer alan bir parmak izi okuyucu ve ana ekran tuşu kombosuyla geliyor. G5 gibi, G5S de Qualcomm Snapdragon 430 ile çalışıyor ve 3 GB RAM'e sahip. MicroSD kart desteğine sahip model 32 GB dahili bellekle geliyor. G5'e göre ufak bir yükseltmeyle 3.000 mAh'lik bir pile sahip model Android 7.1 Nougat ile geliyor.

Arka tarafta 16 MP'lik bir sensöre sahip olan G5S modeli öncülüne göre daha iyi bir kamera performansı sunuyor. Video kaydı Snapdragon 430'un izin verdiği en yüksek değer olan Full HD'de kalmış durumda.

Gri ve altın olarak iki renkte satılacak modelin fiyatı 249 Euro olacak.

Moto G5S Plus

İkilinin arasındaki daha iyi donanıma sahip model olan G5S Plus, 5,5 inçlik yine Full HD çözünürlüklü bir model olarak geliyor. Çipset konusunda hala Snapdragon 625'i kullanan model, batarya alanında da ne yazık ki bir yükseltme almadı. Asıl yükseltmeyi kamera alanından gören telefon, 13 MP çözünürlüğe sahip çift arka kamera kurulumuyla geliyor. f/2.0 açıklık değerine sahip iki kamera, 4K video çekme yeteneğine de sahip. Selife kamerası da 8 MP'e yükselen model, f/2.2 açıklık değeri ile daha parlak selfieler çekmeyi vaadediyor.

Diğer model gibi gri ve altın olarak iki renkte olacak model, 299 Euro'dan kendine alıcı bulacak.

Her iki model de Ağustos'un 18'inde satışa çıkarılacak.