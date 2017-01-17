Geliyoo’dan Google Alt Yapısını Kullandı İddialarına Yanıt Geldi

Yerli arama motoru servisi olarak ulusal basında duyurulan ancak Google API kullandığı açıkça belli olan Geliyoo, hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Bugün ortaya çıkan bir haberle birlikte tüm ulusal basın ve bazı teknoloji yayınları tarafından yapımı için 10 milyon TL harcanan ve 10 yıldır üzerinde çalışmaların sürdüğü yerli arama motoru olarak lanse edilen Geliyoo.com'un aslında Google alt yapısını kullandığını hatta arama sonuçlarını bire bir Google'dan getirdiğini ve kullandığı yazılımın 15 dolar karşılığında satıldığını sizlerle paylaşmıştık.

Bu haberin yayılması ve elbette olayın farkına varan kişilerin de bu sitenin hazır API üzerine inşa edildiğini anlamasıyla birlikte Geliyoo, paylaşılan haberlerle ilgili bir açıklama yaptı. Site, yaptığı açıklamada 10 milyon TL'lik paranın şu anda Geliyoo.com üzerindeki yazılım için harcanmadığını, ilgili alan adının testi için hazır bir script kullanıldığını ve Geliyoo'nun hiçbir şekilde gerçek alt yapısıyla ilgisi olmadığını söyledi. (Ayrıca açıklamalarını haberin en altında ekledik)

Bize göre bu açıklama olayın ortaya çıkmasından sonra yapılan günü kurtarma açıklamasıdır. Sen ortaya Google’a rakip oluyorum diye çıkacaksın, tüm ulusal basında haberlerin dönecek ve alt yapında hiçbir geliştirme yapmadan Google’ı kullanacaksın. Yerli arama motoru yapıyoruz diye milliyetçi duyguları sömürerek kendine destek arayacaksın. Daha sonra da biz betadayız, asıl çalışmamız bu değil diyerek bundan kurtulacaksın. Yok öyle bir dünya :)

Olayın trajedisini daha gerçek bir örnekle anlatalım. Şöyle düşünün; BMW’ye rakip bir araba yapıyoruz diye ortaya çıkıyoruz ama beta testinde mavi renkte bir BMW’yi alıp kırmızıya boyuyoruz ve yeni araba yapıyoruz, “aha bu da betası” diyoruz. Ne düşünürsünüz? Okurken biraz fıkra gibi oldu tabi :)

Özetlersek, yapılan tamamen aldatmacadır ve Türk internet kullanıcılarının milli duygularını sömürerek kendi çıkarlarına uygun kullanmayı amaçlamaktır. Ekip olarak bu tarz yaklaşımlara her durumda karşıyız ve prim verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi gerçekten emek veren yerli yazılım üreten herkese desteğimiz sonsuzdur. Bu arada haberde yer alan Geliyoo'nun bakanlık tarafından açıklanan yerli arama motoru projesi olmadığını, üçüncü kişiler tarafından kurulmuş bir şirket olduğunu da tekrar hatırlatmış olalım.

Geliyoo tarafından yapılan açıklamanın tamamı

Öncelikle haberimizin yapılmasında emeği geçen tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür ve minnetlerimizi sunuyoruz.

Değerli kullanıcılarımıza ve ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere bu yazı yayınlanmıştır. Haber yayın organlarında bahsi geçen çalışma hazır bir script’den faydalanılarak alan adı test olarak açılmıştır. “Google Özel Arama” servisi kullanılarak yayına açılan bu sitenin ve yazılımın hiç bir şekilde “Geliyoo” nun gerçek altyapısı ile ilgisi bulunmamaktadır.



Önceki haberde sunucu ve servisler için yeterli kaynak ve bütçeye sahip olmadığımızdan dolayı bu çalışma yayına açılmıştır. İlgili makam ve kuruluşlara varlığımızı hatırlatmak adına Geliyoo’nun reklam yayına sunulmuştur. Ziyaretçilerin kapalı bir site ile karşılaşmaları için sonuçlar bu şekilde servis edilmiştir.

Geliyoo’nun gerçek yazılım altyapısı, BigData üzerine kurulmuş ve içerisinde temel BigData özelliklerinin tamamı yer almaktadır. Türkiye’de arama motoru teknolojisine harcamış olduğumuz zaman, para ve emek vurgulanarak haberin kaynağında ve temelinde bilgilendirme yatmaktadır. Harcanan miktar için bahsedilen rakam 10 Milyon Türk Lirasıdır. Ayrıca bu para 7 yılda harcanmış olup her biri Resmi Fatura ve Gider Makbuzları ile tarfımızca arşiv altına alınmıştır. Vurgu yapılarak bahsedilen 10 Milyon Türk Lirası harcanmış olan çalışma şu anda online da görülen çalışma DEĞİLDİR.

Her haber kanalı ve yayın organının yapacağı haberi kontrol edemediğimiz için yapılan haberlerde kullanılan telafuzlar, bilgiler ve anlatımlar farklı anlaşılmış olabilir. Bu nedenle yanlış anlaşılmaların önüne geçmek ve doğru açıklamayı yapmak adına bu bildiri hazırlamış bulunuyoruz.

İlgili makam ve kuruluşlar “gerçek Geliyoo altyapısı” hakkında bilgi almak istediklerinde bizler ile iletişime geçerek alabiliyorlar. Şu ana kadar gelen telefon, mesaj ve maillere ilgili altyapının açıklaması yapılmış ve örnek altyapı için hazırlanan çalışma sunulmuştur.

Profesyonel arama motoru çalışmasını yayına açamadığımız için üzgünüz, ancak yeterli kaynak ve destek bulunduğunda yayına açacağımızı bir kez daha belirtiyoruz. Bu güce, beceriye ve tecrübeye sahip ve altyapısı ile de gerekli çalışmaları yaptığımız bilinsin istedik.

Tüm Kamuoyunun Bilgisine Saygı İle Duyurulur….