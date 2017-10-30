Turkcell’in yakın bir zaman önce duyurduğu yeni yerli arama motoru Yaani için geçtiğimiz yıl ortaya çıkan yerli arama motoru Geliyoo’nun yöneticilerinden bazı açıklamalar geldi.

Turkcell, arama motoru Yaani’yi duyurduktan kısa bir sonra “Yerli arama motoru, verilerini Yandex ve Google’dan alıyor” şeklinde ortalıkta çok ciddi dedikodular yükselmeye başlamıştı. Hatta bu dedikodular taa geçtiğimiz yıl Rusya’da çıkmaya başlamış, Yaani’nin Yandex’le çalışmalara başladığına yönelik haberler ortaya çıkmıştı.

Turkcell ise bu duruma karşılık olarak herhangi bir arama motorunun altyapısının kullanılmadığını, sadece teknik anlamda bazı tavsiyeler aldıklarını açıklamıştı. Geliyoo’nun yöneticileri ise Yaani hakkında bir açıklama yaparak Turkcell’in bir nevi doğru bilgilendirmede bulunmadığına dikkat çekti.

Sosyal medyada, Turkcell ve Ntent arasında bir ilişki olduğuna yönelik paylaşımlardan bir tanesi.

Geçtiğimiz dönemde çıkan ve tıpkı Yaani gibi Google API’sini kullandıkları ortaya çıkan Geliyoo, Yaani’nin verilerini Yandex ve Google’dan çektiğini açıkladı. Verilerin Türkiye’de toplanması konusunda bir sıkıntı olmadığını fakat verilerin yabancı kaynaklardan elde edildiğini ifade eden Geliyoo yetkilileri, arama motorunun söylendiği gibi yerli olmadığını iddia etti.

Açıklamaları bir adım daha ileri götürerek Yaani’nin aslında Geliyoo’nun örnek alınarak oluşturulmuş bir marka olduğunu belirten yetkililer, ‘sözde’ yerli arama motorunun kendi verilerinin oluşturulmasının öneminden pazar hedeflerine kadar aslında kendilerini rol model aldıklarını ifade ettiler.

Kısacası yine bir ‘yerli arama motoru’ markası ve yine bitmek bilmeyen ‘ne kadar yerli’ söylemleri. Bakalım Turkcell’den konuyla ilgili açıklama ne zaman gelecek.