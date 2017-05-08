Kesinleşti: OnePlus 5 Bu Yaz Piyasaya Sürülecek!

Devlerin arasına giren ve ortalığı karıştıran efsane şirket OnePlus, bu yaza 5 numaralı bakışını attı!

Amiral gemisi üreticilerin en büyük korkusu olan OnePlus, yaklaşmakta olan amiral gemisi katili akıllı telefonu için bir görsel paylaştı. Şirket, Çin’in sosyal ağı Webio üzerinden paylaştığı fotoğrafla daha önceden öngörülen tarihi ve cihazın adını doğruladı.

"Merhaba 5" yazısıyla akıllı telefonun OnePlus 5 olarak adlandırılacağı onaylanmış oldu. Çin kültüründe ölümle ilişkilendirilen 4 rakamını atlayan şirket bir efsane adayı 5 numaralı cihazıyla kök söktürmeye devam edecek.

OnePlus, resmin yanı sıra "Hey Yaz! Bana 5'i ver! " sözünü de paylaşarak cihazın bu yaz görüneceğine yönelik söylentileri doğrulamış oldu. Ay ve gün olarak ne zaman olduğu kesin değil ancak en geç Temmuz sonunda görmeyi bekliyoruz.

Şu an itibariyle, OnePlus cihazla ilgili başka herhangi bir ayrıntı ise firma tarafından doğrulanmadı. OnePlus 5'in Full HD veya QHD çözünürlüklü bir 5.5-inç ekrana sahip olacağını ve en yeni Snapdragon 835 yonga setini kullanacağı iddia ediliyor. Ayrıca, arkada çift kamera ile dikkatleri üzerine çekecek cihazın tam 3,600 mAh gücünde bataryası bulunacak gibi gözüküyor.

Umarız tüm bu söylentiler büyük üreticilere ders olurlar ve muhtemelen uygun fiyatla saatışa sunucalak OnePlus 5 devlerin akıllarını başlarına getirir.