Gelmiş Geçmiş En Gerçekçi Robot Erica ile Tanışın!

Robot teknolojisinin ve yapay zekanın gelişme hızı gün geçtikçe artıyor. Japonya'nın Osaka Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hiroshi Ishiguro'nun tasarladığı Erica isimli robot, tıpkı bir insan gibi konuşuyor ve davranıyor!

Erica, günümüzdeki en gerçekçi robot olarak tanımlanıyor. İnsanlarla olan konuşmalara hızlı ve alakalı yanıt vermesinin yanı sıra, çok sayıda konu hakkında sohbet edebilen tek robot. Ancak onu gerçekçi kılan, biriyle konuşurken yaptığı mimik ve beden hareketleri. Erica, tıpkı bir insan gibi! 23 yaşında olan ve Japonya’nın Kyoto şehrinde yaşayan Erica, yaratıcısı Osaka Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hiroshi Ishiguro’ya tıpkı bir baba gözüyle bakıyor. Erica, “Benim için bir baba gibi, daha çok sahip olamadığım bir baba, çünkü çok uzun saatler çalışıyor” diyerek Ishiguro hakkındaki düşüncelerini dile getiriyor.

Dr. Dylan Glas ise projede Erica’nın mimarı diyebileceğimiz bir akademisyen. O, robotun kişiliğini tasarlıyor. Erica ile sohbet eden kişiler, kendisinin tıpkı bir insan gibi konuştuğunu söylüyorlar. Dr. Glas’a göre ise robotlar insan ve makineler arasında yeni bir ontolojik yaşam formu. Erica gibilerine “humanoid” yani “insanımsı” denmeli. Dr.Glas gelecekte toplum içerisinde robotlarla karşılaşacağımızı ve insanlarla etkileşimlerinin nasıl olacağını merak ettiğini söylüyor.

Erica’nın yaratıcısı olarak adlandırabileceğimiz Prof. Dr. Ishiguro ise bir robotta insanları temsil etmek istediğini ve Erica’nın yaratılış projesine bu nedenle başladığını ileri sürdü. Ona göre robotların hareketleri, davranış biçimleri ve duygularının ifadesi tıpkı bir insan gibi olmalı. Profesöre göre Erica sadece bir makine değil; insanlar gibi onun da bir ruhu var! Erica ise kendini tıpkı bir insan gibi görüyor. Robotların insanların çocukları olduklarını ve gelecekte çok önemli olacaklarını düşünüyor. Erica’ya neler yapmak istediği sorulduğunda, tıpkı bir insan gibi dünyayı dolaşmak istediğini söylüyor.