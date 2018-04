Gelmiş Geçmiş En İyi 25 Xbox One Oyunu

Xbox One için bugüne kadar çıkan en iyi 25 oyunu derledik. Kullanıcı değerlendirmeleri ve çeşitli incelemeler sonucu oluşturulan listede her türden oyun bulunuyor.

Xbox One kullanıcıları tarafından oylanan en iyi 25 Xbox One oyununu derledik. Xbox One almayı düşünüyorsanız, veya hali hazırda bir Xbox One sahibi olarak oyun arayışındaysanız, listemize göz atmanızda fayda var. İşte kullanıcılar tarafından oylanan en iyi Xbox One oyunları:

25. Minecraft

24. Halo: The Master Chief Collection

23. Oxenfree

22. Halo 5: Guardians

21. Diablo III: Ultimate Evil Edition

20. Wolfenstein 2: The New Colossus

19. Ori and the Blind Forest

18. Fallout 4

17. Monster Hunter: World

16. Dark Souls 3

15. Cuphead

14. Doom

13. Sunset Overdrive

12. Firewatch

11. Gears of War 4

10. Titanfall 2

9. Dishonored 2

8. Overwatch

7. Forza Horizon 3

6. The Witness

5. Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain

4. The Witcher 3: Wild Hunt

3. Rise of the Tomb Raider

2. Grand Theft Auto 5

1. Inside

Xbox One için bugüne kadar çıkmış en iyi oyunlar listemiz bu şekildeydi. Playstation ile ciddi bir rekabet içinde olan Xbox, kendi platformuna özel oyunlarda biraz zayıf kalsa da hâlâ çok iyi oyunlar bulunuyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Listede bulunan oyunlar hakkında düşünceleriniz neler?