Gelmiş Geçmiş En İyi 25 Xbox One Oyunu

Xbox One kullanıcıları tarafından oylanan en iyi 25 Xbox One oyununu derledik. Xbox One almayı düşünüyorsanız, veya hali hazırda bir Xbox One sahibi olarak oyun arayışındaysanız, listemize göz atmanızda fayda var. İşte kullanıcılar tarafından oylanan en iyi Xbox One oyunları:
25. Minecraft
24. Halo: The Master Chief Collection
23. Oxenfree
22. Halo 5: Guardians
21. Diablo III: Ultimate Evil Edition
20. Wolfenstein 2: The New Colossus
19. Ori and the Blind Forest
18. Fallout 4
17. Monster Hunter: World
16. Dark Souls 3
15. Cuphead
14. Doom
13. Sunset Overdrive
12. Firewatch
11. Gears of War 4
10. Titanfall 2
9. Dishonored 2
8. Overwatch
7. Forza Horizon 3
6. The Witness
5. Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain
4. The Witcher 3: Wild Hunt
3. Rise of the Tomb Raider
2. Grand Theft Auto 5
1. Inside
Xbox One için bugüne kadar çıkmış en iyi oyunlar listemiz bu şekildeydi. Playstation ile ciddi bir rekabet içinde olan Xbox, kendi platformuna özel oyunlarda biraz zayıf kalsa da hâlâ çok iyi oyunlar bulunuyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Listede bulunan oyunlar hakkında düşünceleriniz neler?