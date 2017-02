Gelmiş Geçmiş En İyi Need for Speed Oyunu Geliyor!

Electronic Arts’ın efsanevi yarış serisi olan Need for Speed bu sefer çok daha iddialı geliyor

Yılların vazgeçilemeyen efsanevi yarış oyunu serisi olan Need for Speed, geçen yıllarda çokça yol almış ve oldukça sevilen bir seri haline gelmişti. Asıl efsanesini Undergroud’a borçlu olan seri bildiğiniz gibi son oyununda reboot yaparak serinin adını sıfırlamıştı. Underground’a benzer bir yapıda ve yeni nesil grafikler ile donatılan yapım çok sevilse de genel olarak Forza, Project Cars ve The Crew gibi rakiplerine de pay verdiği için satış bazında biraz geride kaldı.

Özellikle Forza’nın artık PC platformuna gelmesiyle daha çok çalışması gereken EA, bu nedenle yeni nesil Need for Speed için daha iyi çalışarak harika ötesi bir oyun hazırladıklarını vurguluyor.

Rekabetçi bir tutum sergileyerek hazırlanacak olan yapım, görünüşe göre online temelli olacak ve EA’nin daha önce deneyip pek de tutturamadığı Need for Speed: World’e göre daha gelişmiş ve daha iyi olacak oyun Need for Speed: Edge dışında başka bir oyun da olabilir.

CEO Andrew Wilson’a göre çok daha gerçekçi ve çok daha iyi bir oyun olacak olan bu yeni NFS, FIFA Online’dan aldıkları tecrübeyi NFS’ye aktarılarak yapılacağı bilgisi de paylaşılıyor. Yıl olarak ise şu anda ortaya çıkan bilgiler 2018’i gösterdiğini belirtelim. Yani bir sene daha beklememiz gerekecek.