@OneLeaks desteği ile Tiger Mobiles'ın yaptığı iPhone 8 sızıntı videosunda telefonun her detayı gösterildi.

Şu ana kadar çıkan tüm iPhone 8 sızıntılarını bir tarafa bırakıyoruz. Yeni sızıntı, tüm sızıntıların arasında tasarımsal olarak en somut ve net bilgiler aldığımız sızıntı oldu. Son zamanlarda etrafta dolaşan tasarımlarla benzerlik gösteren bu yeni iPhone 8, ekranı açılmadığı için bir replika olma ihtimalini de gözler önüne seriyor, ancak Tiger Mobiles işbirliği ile beraber @OnLeaks tarafından yapılan bir video olması bu ihtimali önemli ölçüde yok ediyor.

Yaklaşık 4 dakika süren ve telefonun her yerini görmemizi sağlayan videodan sonra telefonun bu tasarıma benzer çıkacağına %90 emin olduk.

Videonun başında telefonu dönen bir platformda görürken, sonrasında detaylı bir şekilde boyutlarının nasıl olacağını gördük. Bu boyutlara göre iPhone 8, 143.5mm uzunluk, 71mm genişlik ve 7.5mm incelik ölçüleriyle gelecek. Arka tarafında yer alan çift kameranın olduğu yerde ufak bir çıkıntı var. Bu noktada telefonun kalınlığı 9.1 mm’ye çıkıyor. Neredeyse çerçevesiz ekranla birlikte gelen iPhone 8’in, en son iPhone 6’da yaptığı yeni bir tasarım stiline geçtiğini görüyoruz.

Samsung ve LG ile başlayan ince çerçeve ve ekranın daha fazla alana yayıldığı ekran-kasa oranı, amiral gemisi telefonların yeni trendi olacak gibi duruyor.

iPhone 8’i bu tasarımla görseydiniz satın almak ister miydiniz? Ayrıca sizce bu tasarımla çıkacak iPhone 8 kaç TL’den satılacaktır?