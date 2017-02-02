Gelmiş Geçmiş En Şık iPhone: iPhone 8!

Dünden beri internette dolaşan ve Apple'ın doğrulamak veya yalanlamaktan kaçındığı video, bilişim dünyasına gelmiş geçmiş en şık iPhone'u sergiliyor.

Bilişim dünyasındaki çok az kişi yeni bir iPhone konseptine ilgi duymaz. Biz "azınlık" içerisinde değiliz.

Dünden(1 Şubat) beri internette dolaşan bir iPhone 8 videosu, teknoloji müdavimlerinin çoğunu büyüledi. iPhone 8, gerçekten de muazzam bir tasarıma ve belki de daha muazzam özelliklere sahip.

Dedikodulara göre, iPhone 8'in çerçeve kısmı yok denecek kadar az... Söz konusu konseptte, boydan boya bir ekran olmamasına rağmen, neredeyse tüm alt ve üst çerçeveler ortadan kaldırılmış.

Apple iPhone 8 konsepti, istediğiniz özelliklerin neredeyse hepsine sahip: Minimalize çerçeveler, çift kamera ve hatta bir Touch Bar arayüzü.

Bizi oldukça şaşırtsa ve dedikodulara ters düşse bie, iPhone 8'de bir home(Ev) tuşuna rastlıyoruz. Bununla birlikte, standart bir iPhone home düğmesi ile karşı karşıya sayılmayız: Düğmenin kendisi ve ekranın çevresindeki kısmı, yeni MacBook Pro'daki TouchBar'a benzer şekilde tasarlanmış. iPhone'a özgü ekranın alt kısmında uygulamalara özel düğmeler ve araç çubukları görünüyor. Doğrusu Apple'ın nihai göz ağrısı, hiç olmadığı kadar zarif görünüyor.

Lakin şunu da belirtmemiz şart: Videonun gerçekliği, Apple tarafından ne doğrulandı ne yalanlandı.