Dünyanın Bilinen En Eski Alkol Şişelerinden Biri Bulundu!

Avustralyalı dalgıçların yaptığı bir gemi enkazı araştırmasında bulunan 220 yıllık şişenin içerisindeki alkol, şu sıralar hayata döndürülmeye çalışılıyor.

Biranın tarihi, aslında hiç de 220 yılla sınırlanır değil. Dünyanın bilinen en eski alkollü içeceklerinden olan ve kökeni, yaklaşık 10.000 yıl öncesine kadar uzanan bir kültüre sahip. Avustralya'da yapılan gemi enkazı araştırmasında bulunan bira ise dünyada şu ana dek bulunabilmiş, tarihi en eskiye dayanan şişe olma özelliğini taşıyor.

Avustralyalı araştırmacılar tarafından 'The Wreck - Preservation Ale' olarak adlandırılan bira, James Squire isimli firma tarafından şu an analiz ediliyor. Biranın formülize edilmesinden sonra, yaz aylarında Avustralya genelinde satışa sunulması bekleniyor.

Biranın bulunduğu gemi olan Sydney Cove'un, çay, tütün, pirinç ve 40.000 litrelik alkolü taşırken 1797 yılında Bass Strait denizinin serin sularına gömüldüğü tahmin ediliyor. Haberde sizin de ilginizi çektiğini fark ettiğim detay, adamların bunu bir tarihi eser olarak görüp sergilemek yerine direkt olarak ticari kafayla 'Dünyanın En Eski Birası!' diye piyasaya sunmayı düşünmeleri oldu. Bu enteresan ticari hamle bakalım başarıya ulaşacak mı?