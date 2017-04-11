Gemileri Yakan Qualcomm, Apple'a Dava Açtığını Açıkladı!

Ocak ayında Apple tarafından açılan dava ile sarsılan Qualcomm, bütün hazırlıklarını yaptıktan sonra Apple'a dava açtığını duyurdu. Kendi haklarını savunan Qualcomm, son derece iddialı geliyor.

Apple, bilindiği gibi firmalara sürekli dava açan bir firma haline büründü. Bundan bir kaç sene öncesinde Samsung ile girdiği davayı kazanarak dikkatleri üzerine çeken Apple, Samsung’un bütün parayı tırlar halinde bozuk para şeklinde ödemesiyle olayın çok daha fazla büyümesine sebep olmuştu.

Apple bu süreçte boş durmayarak yeni düşmanlar edinmeye devam etti. En son Ocak ayında Qualcomm’a karşı bir milyar dolar değerinde telif hakkı davası açmıştı. Apple'ın Qualcomm'a dava açma sebebi, Qualcomm'un elinde bulunmayan patentlerden bile hak talep etmesi üzerine oldu. TouchID, kamera bileşenleri gibi Qualcomm ile alakasız alanlardan lisans ücreti almak isteyerek fiyatı yükselten firma, Apple'ın adaletini takıldı diyebiliriz.

Yaklaşık 4 aylık sürecin ardından Qualcomm’dan yanıt geldi. Çip üreticisi, Apple’a karşı dava açtığını açıkladı. Qualcomm yönetici ve genel hukuk danışmanı Don Rosenberg’ün yaptığı açıklamalarda, “Apple’ın Qualcomm teknolojilerinden faydalanarak iPhone ve iPad’den kar elde etmesine rağmen Qualcomm’u şikayet etmelerini beklemedik” dedi.

iPhone 7 ilk satılmaya başladığında ABD’de satılan telefonlar iki ayrı çiple geldiler. Bunlar Qualcomm ve Intel çipleriydi. Apple, Intel çiplerini kullanan modellerin üst düzey olduğunu belirterek, tüm müşterilere aynı kaliteyi sunmak için tüm Intel çipsetli telefonları toplamıştı.

Qualcomm’a göre bu durum Apple’ın suçu. Qualcomm’un Apple için sunduğu çipsetleri tam güçte kullanmadığını iddia eden firma, ardından Intel’in teknolojisini yukarılara çekip Qualcomm’u kötülediklerini belirtti.

Qualcomm’a göre Apple, kendilerine ağır bir küresel saldırı başlattığını belirtti. Qualcomm’un elinde bulunan lisans koşullarını zorlamak için elinde bulunan pazar gücünü kullanan Apple, sanayide yaptıkları teknolojik katkılardan dolayı haklarını korumayı ve yaptıkları işi sürdürmek istediklerini belirtti. Açıkçası Qualcomm ile Apple arasında olan gerginlik daha uzun süreler devam edecek gibi duruyor.