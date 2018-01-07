Gemini, Apollo Ve Space Shuttle Astronotu Hayatını Kaybetti

Astronot John Young, pnömoniden kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybetti.

24 Eylül 1930'da doğan Young, Georgia Teknik Enstitüsü havacılık mühendisliğini 1952 yılında bitirdi. Kore Savaşı sırasında USS LAWS'de görev yaptı ve sonrasında ABD Deniz Kuvvetlerine katıldı. 1962 yılında NASA, onu Neil Armstrong , Frank Borman, Pete Conrad, Jim Lovell, James McDivitt, Elliot See, Thomas Strafford ve Ed White gibi isimlerin bulunduğu "Astronot Grup 2"ye seçti.

Hayatını kaybeden astronotun başarılarından kısaca bahsedecek olursak; 1972'de Apollo 16 misyonu Komutanı olan Young, Ay üzerinde yürüyen 9. Insan oldu. Uçacak mürettebalar için uzay gemisi eğitim protokollerinin geliştirilmesine yardım etti. Nisan 1981'de Space Shuttle Columbiada Komuta Pilotu olarak görev yaptı ve iki gününü uzayda geçirdi.

2004'te NASA'dan emekliye ayrılan astronot, tüm hayatını ülkesine ve insanlara hizmet etmeye adayarak, bir figür haline geldi. Young, 14 yıllık emeklilik yaşamının ardından hayata gözlerini kapadı.