İçerisinde Android işletim sistemi sunacak yeni Mikrobilgisayar duyuruldu. Mobil konforluğu ile dizüstü kullanımını birleştiren Gemini PDA herkesten bağış bekliyor.

Merkezi İngiltere'de olan Planet Computers tarafından ortaya atılan yeni bir tasarım Android kullanıcılarını mutlu edecek. Android işletim sistemi birçok kullanıcı için tek işletim sistemi olmaya devam ederken, bu işletim sistemi için adımlar gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda yeni bir konsept tasarım ortaya koyan Gemini, PDA olarak duyurulan bu yeni mikro bilgisayarında Android işletim sistemi ile birlikte mikro bilgisayar yapısıyla birleştirerek zaten etkin olduğunuz bir işletim sistemini kullanmanıza olanak sağlayacak. Cihaza isteğe bağlı, Linux’de yükleyebileceksiniz.

Şu anda ünlü bağış sitesi Indiegogo’da bağış toplayan Gemini, 200.000 Dolar olan hedefine ulaşmayı bekliyor. Şu ana kadar 123.000 Dolardan fazlasını toplamayı başaran cihaz, özellik olarak da pek çok kullanıcıyı memnun edecek düzeyde.

5.7 inç boyutunda QHD ekrana sahip olacak yeni mikro bilgisayarı, mobil içeriklerden ayıracak önemli özelliklerinden birisi de fiziksel Q klavyeye sahip olması. İçerisinde MediaTek’in Helio X25 SoC işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, en yüksek 2.5 GHz hızında çalışan bir performans sunuyor. Bununla birlikte, maksimum 880 MHz hızında çalışan Mali-T880 MP4 grafik işlemcisi bulunan bilgisayar, performans yönünden yeterli olacak gibi duruyor. 4GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunan cihazın depolama alanını MicroSD kart ile genişletebilirsiniz.

8.000 mAh’lik boyutlarına göre son derece yeterli batarya ile birlikte gelecek Gemini, iki adet USB Type-C bağlantı noktası sunacak. İki farklı versiyonla çıkacağı belirtilen mikro bilgisayarın birisinde LTE, yani sim kart desteği ve Wi-Fi olacakken, diğerinde yalnızca Wi-Fi bağlantısı olacağı duyuruldu. Her iki sürümde de Bluetooth teknolojisi olacak ürünlerin her birinin yaklaşık 499 Dolar’a üretilmesi bekleniyor.

Tabi tüm bunların gerçekleşmesi için hedeflenen bütçenin oluşması gerekiyor. Bu ürüne 25 Dolardan yüksek bir bağışta bulunursanız, özel ürünlerin sahibi olabileceksiniz. Bu ürünler, kıyafetlerden özel Gemini cihazlarına kadar gidiyor.