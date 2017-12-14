Geminid Meteor Yağmuru'nda Türkiye’den Çekilen Fotoğraflar

2017’nin son gök olaylarından olan Geminid Meteor yağmuru, ülkemizden de çok detaylı bir biçimde görüntülendi.

2017’nin sonuna geldik. Yaklaşık 2 hafta sonra 2017’ye veda edecek ve 2018’in gelişini kutlayacağız. Haliyle, bu dönemlerde karşılaştığımız pek çok şey bu yılın son olayı olabiliyor. Yine, bu yılın son olaylarından ancak görsel olarak belki de en güzellerinden birisi olan Geminid meteor yağmurundan bahsedeceğim. 13 Aralık Çarşamba gecesi, yani dün gece yaşanan meteor yağmuru, ülkemizden de muhteşem manzaralara sahne oldu.

Açık bir gökyüzünün olduğu yerlerde muhteşem bir şekilde gözüken Geminid meteor yağmur, en büyük şölenini dün yapmış olsa da, önümüzdeki günlerde yapacağı hala birkaç numara bulunuyor. Eğer bu tarz olayları kaçırmamak istiyorsanız, şehrin ışıklarından uzak, siz ve uzayın bulunduğu güzel bir yer bulmanızı öneriyorum.

Dün yaşanan muhteşem gök olayında Türkiye’den manzaralara yakalanan bazı meteor yağmurlarına bakalım;

İzmir’den Geminid meteor yağmuru

Ankara’dan Geminid meteor yağmuru

Van’dan Geminid meteor yağmuru

Bursa’dan Geminid meteor yağmuru

Uşak’dan Geminid meteor yağmuru

Kayseri’den Geminid meteor yağmuru

Ülkemiz, meteor yağmurunun en yoğun olduğu sıralarda geceyi yaşadığı için birbirinden muhteşem manzaralar yakalamayı başardık. Peki, sizlerin meteor yağmurunda yakaladığınız görseller var mı? Fotoğraflarınızı bekliyoruz.