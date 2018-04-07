Genç Neslin, Dünya'nın Şekli Konusunda Kafası Karışık

Yeni bir araştırmaya göre, ABD'deki 18 ila 24 yaşındakilerin yalnızca %66'sı Dünya'nın yuvarlak olduğuna emin.

Dünya'nın düz olduğuna inananlar, yüzyıllardan beri varlar. Ancak son zamanlarda gerek İnternet gerek sosyal medya ile giderek azaldıklarını düşünüyoruz. Peki, gerçekten azaldılar mı? Cevap, hayır.

Dünya'nın düz olduğunu düşünenler internet üzerinde de özellikle son günlerde giderek artıyor. Gerek YouTube üzerinde gerekse forumlarda 'Dünya'nın düz oluşuna' dair tartışmalar azalmak yerine artıyor.

Yeni bir Amerika anketine göre 18 ila 24 yaş arasındaki 'y nesli'nin yalnızca %4'ü direkt olarak Dünya'nın düz olduğunu kabul ediyor. %9'luk bir kesin 'Daima Dünya'nın yuvarlak olduğunu düşündüğünü ancak son zamanlarda bu konuda şüpheye düştüğünü' söylerken, %5'lik bir kesimse "Dünya daima düzdür" fikrini kabul ettiğini söyledi. %16'lık kısımsa bu konuya epey şüpheci yaklaşıyordu.

Dünya üzerinde kaç tane 'Düz Dünyacı' olduğunu saptamak zor ancak geçen yıl düzenlenen bir 'Düz Dünya' konferansına 500 kişi kadar kişinin katıldığını da söylememiz gerek. Yapılan ankette "Dünya'nın yuvarlak olduğuna eminim!" diyen kitledeki insanların dini görüşleri ise şu şekilde: %52'si kendini 'çok dindar' olarak nitelendiriyor, %23'ü kendini 'biraz dindar' olarak nitelendirirken %25'i de 'dindar olmadıklarını' söyledi.

Google Trends, 'düz dünya' kavramına son yıllarda ilginin, inanca bağlı olmaksızın arttığını bildirdi. Bu durumun sebebi, sizce ne olabilir?