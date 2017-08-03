Bir Genç, Metin2 Oynarken Bilgisayarı Başında Ölü Bulundu!

Boğazında 2 kez dolanmış bir sargı beziyle bulunan ve bilgisayar ekranında Metin2 oyununun olduğu belirtilen 13 yaşındaki Hakan’ın ölümüne savcılık şüpheyle yaklaşıyor.

Habertürk’te yer alan habere göre 13 yaşındaki Hakan, 25 Temmuz günü saat 15.00 sıralarında hemen üst katta bulunan amcasının evine, 17.00 gibi de evlerine geri döndü. Yine iddiaya göre ağabeyi Ersin, babaannesiyle birlikte 19.00 sıralarında eve girdiğinde kardeşini bilgisayarının yanında yerde yatar halde buldu. Boğazında sargı bezinin iki kez dolandığı ve iki de düğümün bulunduğu belirtilen Hakan, ağabeyi tarafından hastaneye götürülse de 17.30 sıralarında hayatını kaybetti.

Ailesinin açıklamalarına göre Hakan pek fazla evden dışarı çıkmayan, zamanını genellikle bilgisayarının başında geçiren, dizi izleyip içeriğinde şiddet ögelerinin bulunduğu Metin2’yi oynayan bir çocuktu. Babasının bunun bir cinayet olduğunu belirttiği olay sonrası Hakan’ın bilgisayarına el konulurken cenazesi de otopsi için adli tıpa gönderildi.

Metin2’nin sabıkalı olmasını sağlayan başka bir olay, 2009 yılında Erzurum’da yaşanmıştı. Yine 13 yaşındaki Musa Kang öldürülmüş ve arkasında Metin2 oyununun olduğu iddia edilmişti. Musa’nın, oyundaki karakterleri satmadığı için öldürüldüğü ileri sürülmüştü.

Psikiyatr Yrd. Doç. Dr. Mine Elagöz Yüksel, oyun bağımlılığı ve yaşanan cinayetle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Bu oyunlar, çocuklarda epilepsiyi tetikleyebiliyor. Ölüm sebebi bu olabilir. Dikkatsizliği, hiperaktiviteyi ve uykusuzluğu da artırabiliyor. İntiharı da tetikleyebilir. 13 yaşındaki çocukların tanımadığı kişilerle iletişime geçmesi söz konusu olabiliyor. O tarz birinden direktif de gelmiş olabilir.”