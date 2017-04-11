Gençler Arasında En Popüler Telefon iPhone!

Yapılan yeni bir anket, ABDli gençlerin iPhone'u her zamankinden daha fazla sevdiğini ortaya koyuyor.

Apple ve ürünlerine duyulan sempati ve bağlılık konusu hiç şüphesiz okullarda ders okutulacak büyük bir pazarlama başarısı. Nitekim çıkardığı akıllı telefon seri iPhone’u öyle “şahane” özelliklerle donatmasa da Apple, tasarımı ve meşhur elma simgesi ile satış yapabileceği ciddi bir kitleyi elinde bulunduruyor.

Telefonlarının her zaman teknolojik trendleri belirlemesi, Apple ve ürünleri üzerine yapılan araştırmaları da haklı kılıyor. ABD’de yapılan yeni bir araştırmaya göre gençlerin iPhone kullanım oranı yılın ilk çeyreğinde %76’lık bir dilime sahip. Yani gençlerin 4’te 3’ü sadık birer iPhone kullanıcısı durumunda ve bu ABD’deki akıllı telefon piyasasında bir ilk.

2016 yılında %69 olan oranın 7 puan yükselmesi ve bunun sadece ilk 4 ayda gerçekleşmiş olması, ortaya bazı ekonomik kıstasları koyuyor. ABD’de asgari ücretin 1400 dolar civarında seyretmesi, iPhone 7 Plus’un -en pahallı iPhone- 969 dolarlık etikete sahip olması durumu elbette onu gençler için daha ulaşılabilir bir seçenek kılıyor. Ayrıca iPhone kullanmayan %24’lük kesmin üyesi gençlerin %81’i, bir sonraki telefon değişiminde bir iPhone alacağını belirtiyor. Apple için yeni nesilin bu söyledikleri önemli olsa gerek.

Son olarak Apple’ın ABD’li gençler arasında en çok tercih edilen firma olduğunu dile getirelim. Tıpkı iPhone gibi diğer Apple ürünleri de genç nesilde oldukça revaçta.

Apple bir ABD menşeili firma olması ve fiyat politikalarının ABD ekonomisine göre belirlenmesi sebebiyle dünyanın başka bir ülkesinde bu rakamlara ulaşmak oldukça zor. Gelecek iPhone 8 modelinin tarihin en pahalı akıllı telefonu olacağı neredeyse kesinlik kazanmış durumda ve ülkemizde muhtemel fiyatı 6000 tl barajına yaklaşacak gibi gözüküyor.