Facebook'un günümüzde karşı karşıya olduğu en büyük problemlerden biri, gençler arasındaki yaygınlığını giderek kaybediyor olması.

Son yıllarda özellikle Instagram, yaptığı ataklarla sosyal medya konusunda gençlerin gözdesi olmuş durumda. Twitter, Snapchat, Tumblr, Youtube gibi rakiplerin bulunduğu sosyal medya sektöründe, Facebook gençleri kendisine tekrar bağlayabilmek için müthiş bir mücadele veriyor. Fakat son raporlara göre işler bırakın düzelmeyi, daha da kötüleşmiş durumda.

Pew Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan 2018 verilerine göre, Facebook kullandığını söyleyen gençlerin oranı %51. Yani her iki gençten biri, Facebook kullanmıyor. Facebook'u diğer platformlardan daha fazla kullandığını söyleyen gençlerin sayısı ise sadece %10.

Facebook'un ne kadar geride kaldığını daha iyi anlamak için diğer platformlara baktığımızda; Youtube kullanan gençlerin oranı %85, Instagram kullandığını söyleyenlerin oranı %72, Snapchat kullandığını söyleyen gençlerin oranı %69. Twitter %32'yken, Tumblr %9'da kalmış durumda.

Verilere göre Facebook, 13-17 yaş aralığındaki genç kullanıcılarını sanılandan daha hızlı şekilde kaybediyor. Durumu tersine çevirmek için pek çok şey denemiş olsalar dahi, Instagram ve Snapchat gençler arasında en çok tercih edilen sosyal medya platformları olmaya devam ediyor. Facebook için teselliyse, en azından Instagram'ın Snapchat'e göre daha iyi konumda olması.