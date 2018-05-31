Gençlerin Facebook'u kullanmayı bırakmaya başladığını belirtmiştik. Yapılan bir araştırmaya göre ise YouTube'u en çok 13-17 yaş arasında bir kitle kullanıyor.

Sosyal medya hayatımızın içine işlemiş ve gündelik yaşantımıza etki etmiş durumda. Facebook'la başlayan furya; Twitter, Tumblr ve Instagram ile devam ederek hayatımıza müdahil oldu. İlk zamanlar gençler arasında çok popüler olan Facebook'ta aktif olmak, şu an için özellikle de Twitter'da dalga konusu haline gelmiş durumda. Son yıllarda başarılı bir grafiğe sahip olan YouTube ise artık gençler arasında en popüler olan platform haline geldi.

Pew Research Center tarafından yapılan yakın tarihli bir araştırmaya göre gençlerin yüzde 85'i (13-17 yaş arası) YouTube'u kullandığını söylüyor. Daha önce yapılan araştırmalara göre Instagram yüzde 72, Snapchat ise yüzde 69 oranında kalmıştı. YouTube'ın son yıllarda yapmış olduğu yatırımlar gençler için karşılığını bulmuş gözüküyor.

Araştırmaya göre 13-17 yaş arası çocukların telefon ve tabletlere erişiminin kolaylaşması, bu rakamların çıkmasında önemli bir rol oynuyor. Tabii ki de bu telefon ve tablet sahibi çocukların dikkatini çekmeyi başarması YouTube'un büyük başarısı olarak görülüyor. Diğer sosyal medya platformlarına baktığımızda ise Twitter yüzde 32, Tumblr yüzde 9 ve Reddit yüzde 7 oranla 13-17 yaş arasındaki kullanıcılara sahipler.