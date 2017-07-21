Gençler Neden Bu Kadar Çok 'Hacker' Olmak İstiyor?

Yayımlanan raporlar sonrasında, gençlerin neden hacker olmak istedikleri üzerine araştırmalar yoğunlaştı. Bunun en basit nedeniyse gençlerin neredeyse hepsinin istediği popülerlik.

Yapılan araştırmalar, gençlerin en çok olmak istedikleri 'karakterlerden' birinin hacker olduğunu ortaya koydu. Araştırmalar doğrultusunda, gençlerin hacker olmak istemelerindeki en büyük neden, sanılanın aksine para değil. Siber suçlu olma yolunda ilerleyen gençlerin istedikleri şey aslında yaşıtları ve büyükleri tarafından takdir görmek, popüler ve başarılı olmak.

Bu konuda örnek vermek gerekirse, Amerika Birleşik Devleri'nde siber suça karışmış 18 yaşındaki bir genç açıklamalarında, "Yaptığım hackleri, hack camiasındaki insanları etkilemek için yaptım. Başarılıydım ve bunu yapmak benim için zor olmadığından kendimi kanıtladım" dedi.

Gençlerin siber suçlara yönelmelerinde önemli etkenlerin arasında siber suçun kolay işlenebilmesi ve bu suçların, cinayet veya hırsızlık gibi hissedilmemesi yer alıyor. Günümüzde siber saldırı yapmak pek de zor değil ve gerekli ekipmanlara ise internet sayesinde artık neredeyse herkes ulaşabiliyor. Böyle bir durum da işleri oldukça kolaylaştırıyor. Bu kadar kolay bir şekilde siber saldırı yapabilmek mümkünken de insanların, bu suçun gerçek bir suç olduğunu fark etmeleri zaman alıyor. Ayrıca gerekli aletlere kolay bir şekilde erişim sağlandığından, yapılacak hackin tespitinin zor olacağı düşünülüyor ancak olay kesinlikle böyle değil.

Bu noktada da erken müdahale büyük bir önem arz ediyor ve siber suçlular hayatlarına, topluma yararlı insanlar olarak devam edebiliyorlar. Üstelik eskiden siber suçlu olup, sonrasında eğitim alan insanlar, bu konuda akıl hocalığı bile yaparak insanların siber suçlardan uzaklaşmalarında önemli bir rol oynuyorlar.