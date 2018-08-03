Sosyal medyanın, insanların hayatına büyük etki ettiği bir gerçek. Ancak günümüzde bu durum seviye atlamış durumda. Artık insanlar Snapchat filtrelerine benzemek için bıçak altına yatıyor.

2017 yılında yapılan bir araştırmaya göre, estetik operasyon geçirenlerin %55'i gerekçe olarak 'selfie'lerde daha güzel görünmek istediğini' belirtmiş. 2016 yılında bu oranın %42 olduğunu hesaba katarsak, işin vehametinin günden güne arttığını görebiliyoruz.

Estetik operasyonların amacı eskiden belliydi: Angelina Jolie gibi dudaklara sahip olmak, David Beckham'ın çenesine sahip olmak veya Milla Jovovich'in burnunun aynısını istemek... Günümüzde ise bambaşka ve çılgın bir trend başladı: Snapchat filtrelerinde olduğu gibi görünmek. Boston Medical'da görev yapan Dr. Neelam Vashi, konuyla ilgili oldukça ilginç açıklamalarda bulundu.

Vashi, daha öncesinde yüzündeki asimetrikliği gidermek için gelen hastaların, artık Snapchat filtresiyle çekilmiş fotoğraflarıyla kapısını çaldıklarını açıkladı.

Facetune gibi yazılımlarla yapılan değişikliklerin bir süre sonra alışkanlık haline geldiği ve insanların kendi yüzlerine katlanamaz olduğu belirtildi. Snapchat filtrelerinin estetik operasyona kadar uzanan süreci artık bir standart halini almaya başlamış gibi görünüyor.