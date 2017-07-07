Mavi Balina Oyununun Yapımcısı Suçunu Kabul Etti

Oyuncuları intihar etmeye teşvik ettiği iddiasıyla adını dünyaya duyuran Mavi Balina isimli oyunun yaratıcısı Philipp Budeikin, yapılan suçlamaları kabul etti.

21 yaşındaki Philipp Budeikin, çıkarıldığı mahkemede toplumda ‘temizlik’ yaptığını söyleyerek onları birer biyolojik atık olarak gördüğünü ve kendilerine acı vermelerini istediğini söyledi.

50 güne yayılan ve çeşitli görevlerden oluşan oyunda oyunculara korku filmi izlemeleri ve gece kalkıp uyanmaları gibi talimatlar veriliyor. Görevin sonunda ise intihar etmeleri isteniyor. BBC’ye göre 16 genç kızı bu şekilde intihara sürüklediği suçlamasıyla cezaevine gönderilen Budeikin dışında ona yardım eden başka kişiler de bulunuyor.

Budeikin’in soruşturmasını yürüten bir yetkili ise 21 yaşındaki zanlının bundan nasıl sonuç alacağını çok iyi bildiğini, sanki gençleri intihara sürüklemenin bir yolunu bulup bunu oyuna aktardığını söyledi. Zanlının, oyunculara öncelikle korku filmi izleterek onları etkisi altına aldığını söyleyen yetkili, bu sayede verilen görevlerin yerine getirilmesinin daha kolay olduğunu belirtti.

Bu arada Mavi Balina yalnızca Rusya’da değil, dünyanın birçok ülkesindeki oyuncular tarafından oynanıyor.