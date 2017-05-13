Dünya çapında oldukça kötü bir şöhret ile ses getiren oyunun yapımcısından kan donduran itiraf.

Geçtiğimiz altı ay içinde 130 civarında gencin ölümüne sebep olduğu söylenen 'Blue Whale' isimli oyunun yapımcısı Philipp Budeikin, geçtiğimiz yıl Kasım ayında tutuklanmıştı. 50 güne yayılmış ve her gün için oyuncuya çeşitli görevler sunan oyunun sunduğu bu görevler arasında gençlere, kendilerine acı vermelerini söyleyen görevler de bulunuyor.

Son sunulan "görev" ise, oyuncudan hayatına son vermesini istemekte. Oynayan gençlerin çoğunun psikolojisini etkileyen Blue Whale, bu görevleri uygulayan onlarca gencin intiharına da sebep oldu. İşte bu sebeple tutuklanan Budeikin, çıkarıldığı son duruşmada suçunu kabul ederek şu ifadeleri kullandı: "Toplumda temizlik yapıyordum. Oyunu oynayan kurbanların hepsi biyolojik atıklar."

Oyundaki "görevler" dolayında kendilerine zarar veren gençler, verdikleri bu zararların görsellerini sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başlayınca gelen şikayetler üzerine polis alarma geçmişti. Oyunun yapımcısı olan Philipp Budeikin, aynı zamanda oyunun birkaç yöneticisinden biri konumunda ve gelen bilgilere göre Budeikin'in tutuklanmasından sonra oyunun diğer yöneticileri, oyunculardan sosyal medya hesaplarında delil olarak sayılabilecek paylaşımları kaldırmalarını istemiş.

Blue Whale Challange adlı oyun sadece Rusya'da yaygınlanmış değil. The Times'ın haberine göre İngiltere'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkeden oyunun görevlerine dair paylaşımların sosyal medyada dolaştığı, Facebook ve Instagram'ın ise bu paylaşımlara yönelik harekete geçme konusunda yetersiz kaldıkları belirtilmekte.