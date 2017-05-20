Instagram'ı sıklıkla kullanıyorsanız size kötü bir haberimiz var.

Artık içinde bulunduğumuz teknoloji çağı sebebi ile, bu çağın en önemli yapı taşlarından biri olan interneti kullanmayanımız kalmadı. Aslında araştırma, öğrenme, bilgi edinme adına interneti kullandığımızda internet, inanılmaz bir platforma dönüşmekte. Fakat internetin bizi içine çeken, adeta bağımlısı yapan bir yanı daha var; sosyal medya.

İstediğimiz kadar kabul etmesek de hemen hemen hepimiz, sosyal medya platformlarının neredeyse birer kölesi haline gelmişiz. Yaptıklarımızı başkaları ile paylaşma olayı, bizi ruhsal bir bozukluğa itmiş durumda. Öyle ki en basitinden ilk defa gittiğimiz bir yerin fotoğrafını paylaşmak ya da orada yer bildirimi yapmak, o yerin keyfini çıkarmaktan daha önemli bir konumda.

İşte bu durum ile alakalı bir araştırma yürüten İngiltere'deki Kamu Sağlığı İçin Kraliyet Topluluğu (RSPH), 14-24 yaşları arasında 1,500'e yakın kişinin katıldığı bir deney düzenleyerek, sosyal medyanın en popüler uygulamaları olan YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook ve Twitter'ın gençler üzerindeki etkilerini araştırmış.

Katılımcıların en sevdikleri, en fazla kullandıkları sosyal medya platformu üzerinden depresyon, kaygı, yalnızlık, korku ve dış görünüş ile ilgili sorular soran araştırmacılar, katılımcılardan bu platformları sorulan sorulara göre değerlendirmelerini istemiş. Elde edilen sonuçlara göre ise Instagram, gençlerin ruh sağlığı konusunda en zararlı platform olmuş.

Fotoğraf paylaşımı ile gelen beğeniler sonucunda "beğenilme, takdir görme" arzusu uyandıran, bu sebeple gençlerin özgüvenlerini doğrudan etkileyen Instagram, her ne kadar diğer platformlara göre fotoğraf ve video paylaşımı olarak sade bir platform izlenimi verse de aslında oldukça tehlikeli. Araştırmacılar konuyla ilgili olarak, "Sosyal paylaşım siteleri alışkanlık yapmaları bakımından sigara ve alkolden daha tehlikeliler. Sosyal medya platformları siteleri kaygı, depresyon ve uyku bölünmelerine yol açıyor25 yaşından küçük gençlerde kaygı ve depresyon oranı yüzde 70'e yükseldi. " ifadelerini kullanmaktalar.

Araştırmada, bu konuda gençlere en olumlu etkide bulunan sosyal medya platformu ise YouTube olarak seçilmiş.