Gençlerin Yüzde 80’den Fazlası iPhone’u Tercih Ediyor!

Amerika’da yapılan bir araştırma, yaş ortalaması 16 olan gençlerin Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlara nazaran iPhone’ları tercih ettiğini gösterdi.

Amerikalı gençler üzerinde yapılan bir araştırma, Apple’ın iPhone cihazının Android’e nazaran daha çok tercih edildiğini gösteriyor. Amerika’da faaliyet gösteren Pipper Jaffray Bankası tarafından yapılan “Gençler Araştırması” kapsamında 40 eyalette yaş ortalaması 16 olan binlerce insana hangi telefonu kullandıkları soruldu. Geçen sene sonbaharda yüzde 78 şeklinde bir oranla iPhone’un galip geldiği araştırma, 2018’in ilk çeyreğinin sonunda yüzde 82’lik üstünlükle iPhone galibiyetiyle sonuçlandı.

Apple’a duyulan güvenin her geçen sene daha büyük bir artış gösterdiği Amerika’da, Apple’ın telefon fiyatlarını artırması da bu duruma engel olmuş gibi durmuyor. Şu anda 1000 dolar ve üzerinde satılan iPhone X gibi cihazlar, Amerika ve genel anlamda tüm dünya gençlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Gençler arasında iPhone sahipliğinin önümüzdeki dönemde daha çok yükselmesi bekleniyor. Yapılan ankette gençlerin yüzde 84’ü bir sonraki telefonlarının iPhone olacağını söylerken, ankete katılan gençlerin yüzde 20’si ise önümüzdeki 6 ay içinde bir Apple Watch almak istediklerini dile getirdiler.

Piper Jaffray analistleri, bu yüksek oranın büyük bir kısmının 1000 dolar üzerinde satılan iPhone X cihazını temsil ettiğini belirtti. Dünyanın en zengin şirketi olan Apple, Amerika dışında dünya genelinde gençlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Gençlere hitap ederek gelecek yıllara şimdiden yatırım yapan şirketin, önümüzdeki dönemde 1 trilyon dolar barajını geçen ilk şirket olması bekleniyor.