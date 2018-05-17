Gençlik ve Spor Bakanlığı, e-Spor Raporunu Yayınladı!

e-Spor'un önemini ve ne hızla büyüdüğünün farkında olan Gençlik ve Spor Bakanlığı, e-Spor hakkında hazırlamış olduğu raporunu yayınladı.

Hem ülkemizde, hem de dünyadaki popülaritesini günden güne arttıran e-Spor öyle bir noktaya ulaştı ki, ülkemizde e-Spor için bir federasyon dahi kuruldu. Alper Afşin Özdemir’in ilk başkanı olduğu Türkiye e-Spor Federasyonu, e-Spor’u ülkemizde geliştirmeyi ve dünya sıralamasında üst sıralara çıkarmayı hedefliyor.

e-Spor’un önemini bilen ve bu konuda ciddi çalışmalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı, hazırlamış olduğu e-Spor Raporu’nu yayınladı. Raporda e-Spor’un tarihi ve güncel verileri hakkında açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı, e-Spor’un oyun şirketleri, yarışmalar, takımlar, platformlar, oyuncular, markalar ve hayran kitlesi gibi geniş bir kitleyi ekosistemine aldığını söyledi.

Rapora göre küresel e-Spor gelirleri 2018 yılı sonuna kadar %38.2 artış göstererek 906 milyon dolara ulaşacak. Bu gelirlerin 345 milyon doları Kuzey Amerika’dan elde edilirken, 164 milyon doları Çin’den elde edilecek. Markalar bu yıl içinde e-Spor endüstrisine 694 milyon dolar değerinde yatırım yaparken, bu yatırım toplam e-Spor gelirlerinin %77’sini oluşturacak.

Raporda 2021 yılına kadar e-Spor yatırımlarının 1.4 milyar dolara ulaşmasının beklendiği yazarken, bu yatırımların toplam e-Spor gelirlerinin %84’ünü oluşturacağı kaydedildi. Yine rapora göre 2017 yılında toplam 586 büyük E-Spor etkinliği yapılırken, bu etkinliklerde satılan biletlerin gelirleri 32 milyon dolar artarak 59 milyon dolara ulaştı.

Rapora göre geçtiğimiz yıl e-Spor etkinliklerinde dağıtılan toplam ödüller ilk kez 100 milyon doları aşarak 112 milyon dolara ulaştı. %71’ini erkeklerin oluşturmuş olduğu e-Spor taraftarlarının 2018 yılındaki etkinliklerde toplam sayısının 165 milyona ulaşması öngörülüyor.

e-Spor endüstrisindeki en büyük yatırımları 970 milyon dolar ile Amazon’un sahibi olduğu canlı yayın platformu Twitch gerçekleştirirken, ikinci sırayı topluluk platformu olan Virtus.pro alıyor. Ülkemizde 40 milyon kadar akıllı telefon kullanıcısı olduğu belirtilirken, e-Spor’un ise 4 milyon taraftara sahip olduğuna işaret ediliyor. Rapora göre Türkiye’nin dijital oyun piyasasındaki sırası ise 18.