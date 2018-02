General Mobile 8 Android One Fiyatı ve Özellikleri

ABD merkezli Türk şirket General Mobile, yeni akıllı telefonu GM 8 Android One'ı satışa sundu. İki farklı varyantı bulunan cihazın fiyatı 999 TL ile 1099 TL arasında değişiyor.

2013 yılında tanıtılan General Mobile Discovery serisi ile çıkışa geçen ve kısa sürede Türkiye’nin en çok tercih edilen akıllı telefon markalarından biri olan General Mobile, yeni fiyat-performans akıllı telefonu GM 8 Android One’ı tüketicilerin beğenisine sundu.

Google’ın Android One projesine dahil olan GM 8 Android One, 18 ay boyunca Android güncellemelerini en hızlı şekilde almanızı sağlıyor. Ayrıca cihaz Android One platformuna üye olduğu için kullanıcılar, Google Fotoğraflar uygulamasında yüksek kalitede sınırsız fotoğraf depolama imkanına sahip oluyorlar.

Hem önde hem de arkada 13MP çözünürlüğünde flaş destekli kamerası bulunan cihaz, kullanıcılara seviyesinin çok üzerinde fotoğraf deneyimi sunuyor. Ayrıca hem ön kamerası hem de arka kamerası ile bokeh efekti verebilen GM 8 Android One, bu noktada da seviyesinde rakiplerinin çok önünde bulunuyor.

General Mobile GM 8 Android One Özellikler:

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 435

Qualcomm Snapdragon 435 RAM: 4GB/3GB

4GB/3GB Depolama: 32GB/64GB+MicroSD

32GB/64GB+MicroSD Ekran: 5.7 inç İncell IPS HD+

5.7 inç İncell IPS HD+ Arka Kamera: 13MP + AF Dual Tone Flaş

13MP + AF Dual Tone Flaş Ön Kamera: 13MP + FF flaş

13MP + FF flaş Batarya: 3.075mAh

3.075mAh İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Android 8.0 Oreo Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth v4.2, Micro USB

Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth v4.2, Micro USB Ağ: 4.5G, Cat7 300/150 Mbps, VoLTE, ViLTE, VoWifi

4.5G, Cat7 300/150 Mbps, VoLTE, ViLTE, VoWifi Boyut: 154.2 x 72.7 x 7.96mm

154.2 x 72.7 x 7.96mm Sensörler: Gyro, Accelerometer, Proximity, eCompass, Light

Tasarımı ve donanımı ile kendini ispatlayan GM 8 Android One, fiyatı ile ise son derece mütevazı bir duruş sergiliyor. Cihazın 3GB RAM’li 32GB depolama alanlı versiyonu yalnızca 999 TL fiyat etiketine sahipken, 4GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip versiyonu ise 1099 TL’ye tüketiciler ile buluşuyor.