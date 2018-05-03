General Mobile’dan Tüylerinizi Diken Diken Edecek Reklam!

Türkiye’nin önde gelen akıllı telefon üreticilerinden General Mobile, reklam dünyasında ender rastlanan bir işe imza atarak son derece anlamlı bir video yayınladı. Bir taksicinin günlük hayatına odaklanan film, yaşattığı duygularla uzun süre hafızalardan çıkmayacak cinsten.

Eskiden taksi kullandığımızda, şoförler bilmedikleri bir yere gitmek için zorluk yaşarlardı. Sonuçta insan hafızası bu… İstanbul’u, Ankara’yı, İzmir’i avucunun içi gibi bilsen dahi her yeri bilimez, hatırlayamazsın. Sonra hayatımıza navigasyon cihazları girdiler, taksiciler onları çok sevdi. Hala bir şeyler eksikti.

O navigasyon cihazları ufalıp cebimizde taşıdığımız telefonların aklında yer etmeye başladılar. Bugün akıllı telefonların sizi götüremeyeceği tek yer yüreğinizin götürdüğü yer olsa gerek. Ülkemizin önde gelen üreticilerinden General Mobile, son reklam filmiyle yüreklerimizi istedikleri yere götüremedi belki ama onları ısıtmayı başardı.

Bir taksi şoförünün geçirdiği bir güne ortak olduğumuz filmde, baba-oğul ilişkisinin sıcaklığını, memleket sevdasını ve özlemi iliklerinize kadar hissedeceksiniz:

Tabii ki de taksicilerin hayatlarını, işlerini kolaylaştıran tek şey navigasyonlar değildi. Google’ın sesli asistanı ile gelen General Mobile GM8, tek bir komutla çeviri de yapabiliyor. Aynı zamanda gitmek istenilen yeri yine sesli komutlarla söyleyip rota çizmek mümkün oluyor.

General Mobile, telefonlarının hayatımızı nasıl kolaylaştırdığını bundan daha etkili bir reklam filmiyle anlatamazdı doğrusu. İnsanları duygulandırmak, onlara faydacı şeyleri bu şekilde anlatmak çok zor bir iştir. Bu nedenle General Mobile takdiri hak ediyor.

Son haftalardaki tartışmalardan uzak bir şekilde; işini hakkıyla yapan bütün taksicilere, evlat özlemi çeken anne ve babalara, memleket sevdasıyla yanıp tutuşan bütün yüreklere selam olsun.