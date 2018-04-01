General Mobile GM 5 Plus Güncellemesi Halen Ortada Yok!

İyice arap saçına dönen GM 5 Plus güncellemesi, General Mobile tarafından yayınlanan bildirime rağmen halen ortalarda yok.

General Mobile kullanıcılarını artık bıkkınlık seviyesine getiren ve zaman içinde ertelenmekten bir hal olan, General Mobile GM 5 Plus'a için gelmesi beklenen Android Oreo güncellemesi, firmanın Facebook sayfasından yazılanlara göre 30 Mart'ta kademeli olarak herkese sunulacaktı.

Haber ilk geldiğinde uzunca süredir güncellemeyi bekleyen ve hevesi kırılmış olan birçok kullanıcı yine de memnuniyetle karşıladılar durumu. Bununla birlikte geçen 2 gün süresince Twitter ve Facebook sayfaları adeta tekrardan kaynamaya başladı. Nitekim kullanıcıların büyük bir kısmı güncellemenin yayınlanmadığını ve firmanın zaman kazanmak için bu tür bir mesaj yayınlayarak kullanıcılarını oyaladıkları görüşündeler.

Geçtiğimiz şubat ayında yaşanan durumun bir benzeri gibi görünen hadiseden sonra, muhtemelen kullanıcılar da 'Bu dakikadan sonra gelse ne olur gelmese ne olur?!' ruh haline girmiş vaziyetteler.

General Mobile cephesinden halen konuyla ilgili yeni bir bilgi yayınlanmış değil. Konuyla ilgili yeni gelişmeler olursa sizlerle paylaşacağımızdan emin olabilirsiniz. Yaşanan son gelişmeyle ilgili yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın.