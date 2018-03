GM 5 Plus İçin Android Oreo 8.0 Tekrar Ertelendi!

Genaral Mobile, Nisan 2016’da piyasaya sürdüğü Android One programına dahil olan amiral gemisi GM 5 Plus için Android Oreo 8.0 güncellemesini, 31 Mart’a kadar erteledi. Firma, o tarihe kadar güncellemenin mutlaka sunulacağını belirten ufak bir açıklama yaptı.

Ülkemizin en çok tercih edilen yerli telefon markalarından General Mobile, 2016’nın Nisan ayında GM 5 Plus modelini piyasaya sürmüştü. Döneminin en iyi orta seviye cihazlarından olan GM 5 Plus, özellikle Android One ailesinde olduğu için kullanıcıların gönlünü kazandı. Ancak General Mobile, 2 yıl boyunca sunması gereken erken güncelleme avantajını Android 8.0 için geçerli kılmayınca kullanıcılar öfkelenmeye başladılar.

Xiaomi, Nokia, Samsung ve nice firmanın sunduğu amiral gemileri bu süreçte Android One programına dahil olmamalarına rağmen Oreo güncellemesini aldılar, hatta 8.1 sürümüne dahi geçiş yaptılar.

Kullanıcıların GM 5 Plus’ı tercih etmelerinin ana sebeplerinden olan güncelleme avantajının süresi ise Nisan 2018 itibariyle doluyor. Bir müddet sosyal medya hesaplarının altında, kullanıcıların tepkilerine cevap veren General Mobile, sosyal medya hesaplarındaki yorumlar kısmından konuya bir nevi açıklık getirdi.

“GM 5 Plus modeli için planlanan Android One güncellemesi, son yazılım testlerinin tamamlanmasının ardından en geç 31 Mart 2018’de sunulacaktır. Bu durum, 2017’den önce piyasaya sunulmuş olan cihazların güncelleme sürecinin yeni tarihli cihazlara kıyasla daha uzun süreler gerektirmesinden kaynaklanmıştır. General Mobile olarak tüm zorluklarına rağmen sizlere hızlı ve sorunsuz bir Android deneyimi yaşatmak için aralıksız çalışmaya devam ediyoruz.”

“En geç 31 Mart 2018” tarihi ibaresi, Mart ayı boyunca gerekli güncellemenin yapılma ihtimalinin bulunduğu anlamına geliyor. Diğer taraftan firmanın son yazılım testleri aşamasında olduğu anlaşılıyor. Kullanıcıları küplere bindiren gecikmenin nedeni ise 2017’den önce piyasaya sürülmüş cihazların “güncelleme sürecinin yeni tarihli cihazlara kıyasla daha uzun süreler gerektirmesinden” kaynaklanıyor. Açıkçası, yeni cihazlarla eski cihazların arasındaki bu farkın biraz daha açıklanması gerekiyor. Çok net bir açıklama olmamış gibi görünüyor.

General Mobile sorunsuz bir Android deneyimi için durmaksızın çalıştığını belirtiyor. Ancak kullanıcıların kızgınlığı, güncellemenin geç dağılmasından dolayı değil. Artık doyurucu açıklamalar ve General Mobile itibarına yakışır şekilde iletişim kurulmasını bekliyorlar.

Detayları aktarmaya devam edeceğiz, takipte kalın.