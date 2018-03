GM 5 Plus Kullanıcıları Oreo Güncellemesi Yüzünden İsyanda!

Ülkemizin uluslararası akıllı telefon pazarındaki önemli temsilcilerinden olan General Mobile, amiral gemisi GM 5 Plus modelini Android One programı kapsamında sunmuştu. İki yıl boyunca güncel Andorid avantajı sağlayan GM 5 Plus için pek de geçerli olmadı, firma tarafından Şubat 2018 olarak duyurulan tarihe rağmen güncelleme ulaşmadı.

General Mobile, ülkemizin en iddialı akıllı telefon üreticilerinden. Aynı zamanda Google ile sağladığı anlaşmalar dolayısıyla en saf Android deneyimini sunan Android One programı kapsamında cihazlar üretiyor. Kısa bir süre önce amiral gemilerinde 300 TL’lik ciddi bir indirime giden firma, MWC 2018 öncesinde GM 8 modelini de piyasaya sürdü.

General Mobile, sosyal medya hesaplarından bu görseli paylaşarak güncelleme tarihlerini duyurmuştu (Instagram gönderisine şuradan ulaşabilirsiniz) MWC 2018 kapsamında tanıttığı GM 8 Go ise Android’in orta ve düşük seviyeli cihazlara özel olarak yayınlanan stabil versiyonla, düşük fiyata yüksek hız vaadinde bulunuyor. Firma bu sıralar yeni cihazlarına ve onların yazılım güncellemelerine odaklanmışken, bazı kullanıcılarını da sinirlendirmişe benziyor.

General Mobile'ın 12 Şubat tarihli bir gönderisinde, gelen tepkilere ve sorulara verdiği yanıt Halihazırda önceki aylarda da tepkili olan kullanıcılar, gittikçe öfkelenmeye başladılar:

Tepkilerin git gide sertleştiğine dair yorumlar General Mobile’ın Nisan 2016’da piyasaya sürdüğü bir diğer amiral gemisi olan GM 5 Plus, Andorid One ile birlikte geldiği için uzun zamandır Oreo güncellemesini bekliyor. Kullanıcıların büyük çoğunluğu bu cihazı, güncelleme önceliği sunduğu için satın alıyorlar. Piyasaya sürülme tarihinin üzerinden 2 yıl geçmesine neredeyse 2 ay kaldı ve Oreo güncellemesi, hala kullanıcılara sunulmadı. General Mobile konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından net bir açıklama yapmazken, geçtiğimiz aylarda güncelleme bekleyen modelleri resmi bir şekilde duyurmuştu. Firmanın güncellemelere yönelik yaptığı tek açıklama, sosyal medya hesaplarının altına yapılan öfke dolu yorumlara yönelikti. Hatta kısa bir süre önce Şubat ayında güncellemenin geleceğine dair bilgiler de bu yorumlar içindeydi. Ancak ne o yorumlar var, ne de net bir tarih açıklaması.

Açıklama beklediğini söyleyen kullanıcının tepkisi GM 5 Plus kullanıcıları, yaşadıkları mağduriyet karşında firmadan net bir açıklama ve özür bekliyorlar. Ancak firmanın ısrarla devam eden ertelemeleri, kullanıcıların gün geçtikçe güven kaybetmelerine yol açıyor. Hatta gelen yorumlar arasında güncelleme gelmediği takdirde cihazını değiştireceğini söyleyenler bile var. Yapılan yorumlardaki #gmpişmanlıktır etiketi de dikkati çekiyor. Kullanıcıların gönüllerini alması adına General Mobile’ın güncelleme tarihlerini ertelese bile, bunu hoş bir açıklamayla duyurmaya ihtiyacı var. Çünkü açıklama yapılmadığı için başta sorgulama seviyesinde olan merak öfkeye dönüşüyor. Bu öfkenin, nefrete dönüşmesine ve müşteri kaybına yol açmadan telafi edilmesine ihtiyaç var.

