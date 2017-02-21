  • General Mobile GM 6’nın Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

General Mobile GM 6’nın Tanıtım Tarihi Belli Oldu!
General Mobile GM 6’nın Tanıtım Tarihi Belli Oldu!
Android One ailesine bir yeni üye daha ekleyecek olan General Mobile, GM 6 modelinin tanıtım tarihini açıkladı.

Türkiye’nin en popüler yerli telefon üreticisi haline gelen General Mobile, Android One projesi ile iyice bir ivme kazanmış ve 4G, GM 5 ve GM 5 Plus modelleriyle karşımıza çıkmıştı. Geçen sene olduğu gibi bu sene de Mobil Dünya Kongresi’nde bir lansman yapacak olan General Mobile, GM 6 modelini 28 Şubat 2017’de tanıtacak.

Şu anda teknik detayları bilinmiyor olsa da işlemci tarafında Qualcomm yerine bu sefer MediaTek olacağı görülürken ürünün GM 5 Plus’ın yenilenmiş hali mi yoksa GM 5’in daha yeni versiyonu olarak mı geleceği şu anda bilinmiyor. 

Bakalım General Mobile GM 6 bizlere neler sunacak.

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Etiketler: general mobile, GM 6, mwc 2017
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