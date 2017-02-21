General Mobile GM 6’nın Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

Android One ailesine bir yeni üye daha ekleyecek olan General Mobile, GM 6 modelinin tanıtım tarihini açıkladı.

Türkiye’nin en popüler yerli telefon üreticisi haline gelen General Mobile, Android One projesi ile iyice bir ivme kazanmış ve 4G, GM 5 ve GM 5 Plus modelleriyle karşımıza çıkmıştı. Geçen sene olduğu gibi bu sene de Mobil Dünya Kongresi’nde bir lansman yapacak olan General Mobile, GM 6 modelini 28 Şubat 2017’de tanıtacak.

Şu anda teknik detayları bilinmiyor olsa da işlemci tarafında Qualcomm yerine bu sefer MediaTek olacağı görülürken ürünün GM 5 Plus’ın yenilenmiş hali mi yoksa GM 5’in daha yeni versiyonu olarak mı geleceği şu anda bilinmiyor.

Bakalım General Mobile GM 6 bizlere neler sunacak.