General Mobile GM 6’ya Android 8.0 Oreo Güncellemesi Geldi!

Daha Samsung, LG gibi üreticilere gelmeyen Android 8.0 Oreo, Türk markası General Mobile’ın başarılı telefonu GM 6’ya geldi.

Google’ın Android One programına üye olan fiyat-performans telefonu General Mobile GM 6, Samsung Galaxy S8 gibi üst düzey amiral gemilerinin arasından sıyrılarak Android 8.0 Oreo sürümünü almaya başladı.

Elimde bulunan GM6 ile doğruladığım güncelleme, bu hafta içerisinde tüm GM 6 kullanıcılarına sunulacak. Türkiye’nin telefon konusunda en iddialı üreticilerinden olan General Mobile, Google’ın Android 8 Oreo’yu daha erken ve daha uzun süre destekleyecek programı Android One’a üye olmuştu. Zaten saf Android ile gelen cihaz, pek çok telefondan önce Android 8.0 Oreo’ya erişmenin tadını çıkarıyor.

General Mobile’a gelen Android Oreo güncellemesinde, “Güncelleme ile birlikte cihazınız Android 8.0 Oreo Aralık 2017 sürümüne yükselecektir. Bu güncelleme ile birlikte güvenlik ve sistem iyileştirmeleri yapılmıştır. Mobile ağlar ile indirme yapmak ek ücretlerin oluşmasına neden olabilir” yazıyor.

Toplamda 1287.4 MB’lık bir güncelleme ile gelen Android Oreo, General Mobile GM 6 kullanıcılarına şu anda geldi. Eğer güncelleme sizde hala gözükmediyse, “güncelleştirmeleri kontrol et” seçeneğini kullanarak güncelleştirmeye ulaşabilirsiniz.