General Mobile - GM 8 Go Fiyatı ve Özellikleri

Ülkemizin önemli üreticilerinden olan General Mobile, Barselona’da düzenlediği özel bir etkinlikle GM 8 Go modelini tanıttı.

Google’ın düşük seviye özelliklere (1 ve altındaki RAM’e) sahip telefonlar için geliştirdiği özel bir Android sürümü olan Android Go, bazı üreticilere ilham kaynağı ve bu yönde akıllı telefonlar üretmelerine ön ayak olmaya devam ediyor. Türkiye’nin önemli üretici şirketlerinden olan General Mobile, MWC 2018 kapsamında yeni modeli GM 8 Go’yu tanıttı.

Chrome ve Google uygulamaları ile mobil internet kullanımını azaltıp kullanıcılarına veri tasarrufu sağlayan GM 8 Go, 8,99 mm kalınlığında ve 150 gram ağırlığında.

Android Oreo 8.1 Go işletim sistemi sürümüyle kutusundan çıkacak olan GM 8 Go, 18:9 ekran formatlı 5,5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Ekranını Corning Gorilla Glass teknolojisiyle koruyan GM 8 Go’nun işlemcisi ise MediaTek MT6739.

1 GB RAM ve 16 GB dahili hafızanın yer aldığı modelin bataryası ise oldukça büyük: 3500mAh. 13/5 MP çözünürlüklerinde arka ve ön kameraya sahip olan cihaz; gri, siyah ve altın renk seçenekleriyle sayışa sunulacak. Fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapılmış değil, yapıldığı taktirde sizlere aktaracağız.