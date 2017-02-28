General Mobile’ın merakla beklenen yeni Android One telefonu GM6 MWC 2017’deki lansman ile duyuruldu.

General Mobile’ın daha önce Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtacağını duyurduğu GM6 modeli nihayet Barselona’da tanıtıldı. Google’ın Android One projesi ile bütünleşen General Mobile’ın 4G ile başladığı bu serüveni, GM5 Plus ile ivme kazanmış, ardından GM5 ile daha uygun fiyatlı bir model gelirken şimdi de GM6 ile devam ediyor.

Tasarımsal olarak GM5 Plus modeli ile benimsenmiş hatları taşırken ekranın alt tarafına eklenen parmak izi okuyucusu ise dikkat çekiyor.

Teknik özelliklerine değinmek gerekirse; 8.6mm inceliğinde olan General Mobile GM6, 5 inçlik IPS tabanlı 2.5D teknolojisine sahip ve Gorilla Glass ile korunan HD ekranı ile bizleri karşılıyor. İşlemci üreticisi olarak bu sefer MediaTek’i tercih eden General Mobile, 1.5GHz hızında ve dört çekirdekli yapıda olan MT6737T çipsetini barındırıyor.

Bu detayları 3GB RAM ve 32GB depolama alanı ile destekleyen GM6, MicroSD kart desteği ile de ekstra 128GB’a kadar hafızayı arttırmanıza olanak tanıyor. 3.000mAh ile bu cihaz için oldukça yeterli bir batarya sunan cihaz, WiFi a/c, Bluetooth 4.1 ve Cat 4 bandında 4.5G desteğiyle ortalama bir telefon olarak dikkatleri çekmekte.

FM radyo desteğine bile yer veren telefonda elbette en dikkat çeken kısım Android 7.0 Nougat ile gelerek bizzat Google tarafından güncelleme desteği alacak olması. Android 8.0 ve Android 9.0 güncellemelerini ilk alacak cihazlardan biri olacak olan General Mobile GM6, bu noktada rakiplerinden çok daha fazla öne çıkabiliyor.

Kamera noktasına gelecek olursak 13MP arka ve 8MP ön kamerasını arkada çift flaş, önde de tek tonlu flaş ile destekleyecek telefonda önemli bir yenilik olarak parmak izi okuyucusu göze çarpıyor. 0.2msn gibi bir sürede okuma hızına sahip olan bu sistemde artık General Mobile telefonunuz daha güvenli olacak.

Alışılmış olarak Space Gray, Gold ve Rose Gold olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile çıkacak olan General Mobile GM6, hem tek hatlı hem de çift hatlı modeliyle piyasayadaki yerini alacak. Fiyat olarak ise şu anda bir detay bulunmuyor.