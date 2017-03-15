General Mobile GM6'nın Fiyatı Ortaya Çıktı!

Vatan Bilgisayar'ın internet sitesinde General Mobile GM6'nın fiyatı listelendi. Eğer bu fiyat doğruysa, telefonun fiyatı olması gerekenin çok üstünde.

General Mobile'ın Android One programında Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı yeni akıllı telefonu General Mobile GM6'nın satış fiyatı daha cihazın ülkemizdeki duyuruları gerçekleşmeden Vatan Bilgisayar'ın internet sitesinde listelendi.

Vatan Bilgisayar'ın internet sitesine baktığımızda General Mobile GM6 için satış fiyatı 1999TL olarak belirtilmiş.

General Mobile GM serisi, daha önce fiyat - performans başarısıyla dikkat çeken telefonlarla gönlümüze taht kurmuştu. Ancak Vatan Bilgisayar tarafından belirtilen bu fiyat General Mobile GM6'nın son satış fiyatıysa fiyatın telefonun özelliklerine göre çok yukarıda olduğunu ve dolayısıyla telefonun tercih edilebilir bir model olmayacağını belirtmemiz gerekiyor. Öyle ki 720p ekranı ve giriş seviye MediaTek MT6737 işlemcisi olan bir telefonun günümüzdeki döviz kuru şartlarında bile 700-1200TL aralığında satışa çıkması kabul edilebilir.

Muhtemelen bu fiyat kesin satış fiyatı değil

General Mobile'ın satış politikasına baktığımızda şirket bugüne kadar uygun fiyatlı ve başarılı akıllı telefonlarıyla bugünkü konumuna geldi ve Google ile önemli bir iş birliği içine girdi. Ayrıca "Android One" programının asıl amacının uygun fiyata Android telefonlar olduğunu da hesaba katarsak, biz Vatan Bilgisayar'ın sitesinde belirtilen bu fiyatın son tüketici fiyatı olduğunu düşünmüyoruz.

Muhtemelen Vatan Bilgisayar, ürünün detaylarının olduğu bir internet sayfası oluşturarak "General Mobile GM 6" arama sonuçlarında ön sıralarda çıkmak için böyle bir adım attı ve ürünün girildiği esnada fiyat bilgisi rastgele belirtildi. Yani kısacası, bu fiyatın yer aldığı ürün sayfası Vatan Bilgisayar'ın arama motoru optimizasyonu için yaptığı bir çalışma olabilir.

Yine de bu fiyat doğru fiyat değilse, Vatan Bilgisayar'ın Google'da ön sıralarda çıkmasını planladığı bir sayfada cihaza dair fiyatı belirtmesi kafa karıştırıyor. Temennimiz, General Mobile GM6'nın 1000TL segmentinde bir telefon olarak karşımıza çıkması. Muhtemelen General Mobile da fiyat konusunda kullanıcıları üzmeyecektir.

Ayrıca General Mobile ya da Vatan Bilgisayar'dan da konuyla ilgili açıklama gelirse sizlerle paylaşmaya çalışacağız.