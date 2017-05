Android güncellemelerini en hızlı ve en güvenli şekilde alan Android One projesi kapsamındaki General Mobile GM 6 satışa çıktı.

Ülkemizin önde gelen teknoloji şirketlerinden General Mobile'ın Google ile ortak yürüttüğü Android One projesi kapsamındaki yeni akıllı telefonu General Mobile GM 6, geçtiğimiz şubat ayında Barselona'da düzenlenen MWC 2017 kapsamında General Mobile'ın düzenlediği özel bir etkinlikle birlikte resmi olarak duyurulmuştu. Uzun süredir herkesin heyecanla beklediği GM 6, nihayet satışa sunuldu.

Özellikle güçlü teknik özellikleri ve sürekli güncel yazılımına rağmen uygun fiyatıyla dikkat çeken General Mobile GM 6, ülkemizde 1099TL satış fiyatıyla tüketicilerle buluşuyor. Görünüşe göre General Mobile GM 6, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi fiyat - performans kategorisinde başarılı bir telefon olmasıyla birlikte bu yılın en çok satan modellerinden biri olacak.

Peşin fiyatına 6 taksit seçeneğiyle geliyor!

Ayrıca General Mobile tarafından yapılan açıklamaya göre General Mobile GM 6, General Mobile'ın anlaşmalı yetkili satış noktalarında peşin fiyatına 6 ay taksit seçeneğiyle satın alınabilecek.

Operatör tarafında da General Mobile GM 6 fazlasıyla yaygın bulunabilen bir telefon olacak. Yine General Mobile'ın belirttiğine göre kullanıcılar General Mobile GM 6'yı Türkiye'deki tüm GSM operatörlerinden 12 ay / 24 ay / 36 ay vade ile tarifeye ek olarak edinebilecek.

General Mobile GM 6'nın özellikleri neler?

General Mobile GM 6, MWC 2017'de tanıtılır tanıtılmaz cihazla ilgili özellikleri sizlere en hızlı şekilde aktarmıştık ancak tekrar telefonun özelliklerini hatırlayacak olursak General Mobile GM 6'nın 5 inçlik HD çözünürlüklü bir IPS ekranı bulunuyor. Bu ekran Gorilla Glass 3 ile korunurken 2.5D kavisli cam sayesinde oldukça şık bir görünüm sunuyor. Gücünü MediaTek'in MT6737T platformundan alan cihazda 3GB RAM ve 32GB depolama alanı bulunurken 128GB'a kadar microSD kart desteği sayesinde depolama alanı arttırılabiliyor.

Kamera konusunda da iddialı olan General Mobile GM 6'nın çift tonlu LED flaşa sahip 13MP çözünürlüklü arka ve yine LED flaşla desteklenen 8MP çözünürlüklü arka kamerası bulunuyor. Şu anki en güncel Android sürümü olan Android 7.0 Nougat ile çalışan General Mobile GM 6, özellikle yazılım tarafında General Mobile ve Google ortaklığı sayesinde Android One projesi kapsamında uzun bir süre en yeni Android güncellemelerini alacağınızı vaat ediyor. Ayrıca her ay yayınlanan güvenlik güncellemeleri sayesinde GM 6, her zaman güvenli bir Android sürümünü kullanıcılarına sunuyor. Tüm bunların yanı sıra telefonun 3000mAh kapasiteli çıkarılabilir bir bataryası olduğunu da belirtelim.

Şu anda uzay grisi ve altın renk seçenekleriyle satın alabileceğiniz General Mobile GM 6'nın 1099TL'lik bir satış etiketine sahip olduğunu tekrar hatırlatmuş olalım. Ayrıca çok yakında General Mobile GM 6 incelemesi Webtekno YouTube kanalında olacak.