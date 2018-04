Bir süredir amiral gemisi modellerinden olan Andorid One programında dahil edilen GM5 Plus’a gelmeyen Oreo güncellemesinden dolayı tepki toplayan General Mobile, Instagram sayfasını kapattı. Firma gecikmelerden dolayı çok sayıda olumsuz yorum alıyordu.

General Mobile, 3 yıldan uzun bir süredir Google’ın erken güncelleme avantajı sunduğu Android One programına dahil olan cihazlar üretiyor. Bu cihazların hepsi, piyasaya çıkış tarihlerinden sonraki 2 yıl içinde Android’e gelecek her türlü güvenlik ve çekirdek yazılım güncellemesine kavuşma avantajıyla pazarlanıyorlar.

Dünya üzerinde pek çok üretici (Örn. Nokia gibi) Android One programı için cihazlar üretiyor. Ancak General Mobile’ın Nisan 2018 itibariyle piyasaya süreli 2 yıl olduğu cihazı GM 5 Plus, bu avantajdan bir türlü faydalanamıyor. Firma yaklaşık 9 ay önce gelmesi gereken Andorid 8.0 Oreo güncellemesini sürekli erteleyince kullanıcıların nefretiyle karşılaştı. Sürekli erteleme haberleri duyuran şirket, Mart sonunda yaptığı açıklamayla en geç 8 Nisan’da bütün GM 5 Plus’ların güncellemeye kavuşacağını söylemişti.

Ancak bir grup cihazın güncellemeyi almasıyla birlikte 10 Nisan tarihine geldik ve hala cihazların büyük bir kısmı güncelleme almamış görünüyor. Kullanıcılar bu söz de tutulmayınca şirketin sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getiriyorlar. General Mobile’ın en aktif olduğu mecra olan Instagram’daki gönderilerinin altında binlerce öfke dolu yorum birikiyor.

Fakat General Mobile Instagram sayfasını askıya aldı:

İsteyenler buraya tıklayıp kontrol edebilirler.

Firma bu adımı öncesinde, kullanıcıların alışık olduğu bir şekilde yine bilgilendirme yapmadı. Sayfanın son dönemde beğenme istatistiklerinden çok yorum aldıkları, bu yorumların da büyük oranda tepki içerdiği gözleniyordu.

Firmanın Twitter hesabı ise hala aktif bir şekilde paylaşım yapmaya devam ediyor. Kullanıcıların bir kısmı, yorumlar dışında seslerini daha çok duyurabildikleri için tepkilerini buradan göstermeye devam ediyorlar. Bu süre zarfında ise General Mobile, açıklama yapmamaya ve standart cevaplar vermeye devam ediyor. Firmanın 8 Nisan olarak açıkladığı son güncelleme tarihi ise henüz net değil.

General Mobile GM 5 Plus ve GM Plus d modelleri Android One kapsamında güncelleme beklerlerken, Google’ın torpilli programına üye olmayan pek çok üretici 8.0 ve 8.1 Oreo güncellemesini dağıttılar. Normal süre zarfında dağıtıldığını varsayarsak, GM 5 Plus’ların çoktan 8.1 Oreo sürümüne de kavuşmaları gerekiyordu.

General Mobile, güncellemeleri geciktirmesi konusunda değil, bu gecikmeler için tatmin edici açıklamalar yapıp kullanıcılarının tabiri caizse huyuna gitmediği için bir krize doğru sürükleniyor.