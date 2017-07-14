General Mobile Telefonları, 30 Farklı Ülkede Satışa Sunuldu!

Google’ın Android One kapsamında General Mobile ile birlikte geliştirdiği akıllı telefonlar, 30 farklı ülkede satışa çıkarıldı.

2015 yılında Android One programına dahil olan General Mobile, 2016 yılında GM 5 ve GM 5 Plus’ı, 2017 yılında ise GM 6 modellerini duyurmuştu. Hem yurt içinde hem de yurt dışında başarılı bir satış grafiği yakalayan şirket, telefonlarını artık 30 ülkede satışa çıkarmaya başladı.

GM 5 Plus ve GM 6 modellerini İtalya ve Malezya’da duyuran şirket, Avrupa’da Hollanda, Moldova, Arnavutluk, Sırbistan, Yunanistan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Kıbrıs, Lüksemburg, Belçika, Belarus, Karadağ, Slovenya, Almanya, Fransa ve Romanya satış raflarındaki yerini almış durumda.

Asya’da Azerbaycan, Gürcistan, Pakistan, Özbekistan, Afganistan, Nepal ve Malezya’da, Orta Doğu’da Irak, Birleşik Arap Emirleri’nde ve Afrika’da Tunus, Kenya ve Gana’da satışa sunulan telefonların İtalya fiyatları da belli oldu. Buna GM 5 Plus 249 Euro, GM 6 ise 179 Euro’dan satışa çıkarılacak.

General Mobile 5 Plus için yaptığımız inceleme videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Eğer satın almayı düşünüyorsanız, şuradaki bağlantıdan detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz.