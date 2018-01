General Mobile, 'İndirim Kampanyası’ Haberimize Yanıt Verdi

General Mobile, 2 Ocak sabahı GM 5, GM 5 Plus ve GM 6 modellerinde 300’er TL indirime gitmişti. Bu durumun 2 Ocak öncesinde cihazları alan müşteriler için sıkıntı yaratacağını belirttiğimiz habere pek de doyurucu olmayan bir açıklama geldi.

Ülkemizde en çok tercih edilen akıllı telefon markalarından birisi haline gelen General Mobile, aynı zamanda 30’u aşkın pazarda Türkiye’nin en önemli temsilcileri arasında bulunuyor. Fiyat performans cihazları üretmesi, Android One programı kapsamında Google ile anlaşma yapması ve güncellemeleri hızlı suncak olması gibi seçenekler, firmayı cazip hale getiriyor.

Haliyle telefon almak isteyenler General Mobile’ın başarılı ürünlerine yöneliyorlar. Webtekno olarak yerli markalarımızın başarılı işler yapmasından son derece memnunuz. Ancak General Mobile’ın 2 Ocak 2018 sabahı başlattığı kampanya kapsamında değerlendirme yapma görevini üstlenip sizi bilgilendirme amacı taşıyarak bazı açıklamalarda bulunduk:

Yaptığımız bu haberin ardından General Mobile Marka Direktörü Cengiz Dalkılıç tarafıma ulaşıp şu bilgilendirmeyi geçti:

“Öncelikle belirtmek isteriz ki, Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk üç akıllı telefon markasından biri olarak gerek iç piyasada gerek uluslararası pazarlarda akıllı telefonlarımızı herkes için ulaşılabilir fiyatlarla tüketicilerimizin beğenisine sunuyoruz.

Bu kapsamda, ‘Akıllı Telefonu Olmayan Kalmasın’ sloganıyla bugün başladığımız kampanyayla da, en son teknoloji ürünlerimizi saf Android deneyimiyle tüketicilere en uygun fiyatlarla sunmayı hedefliyoruz. Kampanyamıza henüz bugün başladık ve oldukça olumlu geri dönüşler elde ettik. General Mobile olarak, rekabetçi bakış açımızla yalnızca bugün değil, geçtiğimiz yıllarda da en avantajlı fiyatları tüketicilerimize sunarak, akıllı telefonu herkes için ulaşılabilir fiyatlarla tüketicilerimizle buluşturmayı ilke edindik.”

İndirim, telefonları alacaklar için güzel haber. Peki yakın zamanda alanlar için de güzel mi?

Elbette uygun fiyatlı hizmet ve ürün anlayışı konusunda, firma ilkeleri doğrultusunda General Mobile takdiri hak ediyor. Ancak mesele bu ilkelerin varlığı ya da yokluğu değil. Aynı ilkeler doğrultusunda, bu telefonları 2 Ocak öncesinde satın almış müşterilerin 300 TL’lik zararda olduğunun görülmemesi.

Son haftalarda GM 5, 5 Plus ya da 6 satın alan insanlar aniden zarara uğradılar. General Mobile’ın tarafımıza ilettiği açıklamada mağdur olan kullanıcılar hakkında bir açıklamanın almaması üzücü bir durum.

General Mobile aynı haber içinde yer verdiğimiz ertelenen Andorid One güncellemeleri için de bir açıklamada bulundu:

“Android 8.0 – Oreo güncelleme tarihlerini tüm modellerimiz dahil olmak üzere kullanıcılarımıza 2017’de, Kasım ayının başında kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan duyurduk. Bu duyuruya göre, GM 6 modelimizin Oreo güncellemesini Aralık 2017 olarak belirlemiştik ve kullanıcılarımız 15 Aralık itibarıyla Oreo güncellemesini telefonlarına indirmeye başladı. Diğer modellerimiz olan GM 5 Plus için Oreo güncellemesini Şubat 2018 ve GM 5 için Oreo güncellemesini ise Nisan 2018 olarak sunacağımızı duyurduk ve planlanan tarihlerde güncellemeyi kullanıcılarımıza sunacağız.”

Burada olayın gene yanlış yorumlandığının farkına varmışsınızdır. Kullanıcılar bu güncellemeleri dört gözle bekledikleri için tarihleri zaten biliyorlar. Mesele güncellemelerin gelip gelmemesi değil, zaten gelmek zorunda oldukları tarihlerin neden ertelendikleri?

Bildiğiniz gibi Android One cihazları olan GM 5, GM 5 Plus ve GM 6, piyasada bulunan diğer üreticilerin cihazlarından daha erken güncelleme almak zorundadırlar. Android One, Google’ın tabiri caizse torpilli programıdır. General Mobile cihazlarının arkasına bu etiketi koyarak erken güncelleme avantajını da satar.

Ancak görünen o ki General Mobile’ın Android One cihazlarını kullananlar bu avantajdan faydalanmamışa benziyor. Çünkü aynı programa dahil olmayan sayısız cihaz Oreo güncellemesini aldı. General Mobile cephesinde bu güncellemelerin tarihleri hiçbir zaman net bir şekilde açıklanmadı. Açıklandığında ise işler çoktan Android One programının avantajı dışında kalmıştı.

Android One etiketiyle güncelleme avantajı sunulmadıysa, tarihler ertelendiyse daha doygun açıklamalara ihtiyaç var.

Sonuç Olarak:

General Mobile, yaptığı 300 TL’lik indirim kampanyası ile satış rakamlarını arttırmayı planlamış olabilir. Zaten bu hakkıdır. Ancak hakkı olan tek kesim üretici firmalar değil, cihazları yakın zamanda almış olan tüketicilerdir. Küresel sektörde bunun sayısız örneği yaşanmış ve firmalar açıklama yaparak ya da eski müşterilerine jestler sunarak durumu telafi etmiştir.

Güncelleme tarihleri konusunda General Mobile Android One cihazlarının kullanıcılarına neden geciktirildiğine ilişkin bir açıklamada bulunulmamıştır.

Dün yapılan tepki haberimizin ardından, marka yöneticisi tarafından iletilen bilgilendirmenin yetersiz kaldığını belirtmek istiyorum. Bu açıklamalar zaten dışarıdan görülen tablonun çerçevesini bir daha çizmekten öteye gidemiyor.

General Mobile, mevcut tüketicilerine hem indirim kampanyası hem de güncelleme gecikmeleri için DOYURUCU açıklamalar yapmak zorundadır.